脫鉤美股…台股今日開低走高收最高 投顧：市場信心增強
美股四大指數齊跌，撼動不了台股的多方力道，台北股市11日開低走高，加權股價指數以1萬9528點作收，大漲528點，漲幅2.78％。成交量放大到5141億元。
台北股市早盤開低，大盤一度重挫近6百點，最低下探1萬8418點，隨後買盤介入，強力拉抬，指數收在最高點，高低落差達千點之多。
華南投顧董事長儲祥生表示，台股急跌且跌得夠深，加上政府資金有動作，讓台股得以與美股脫鉤，台股昨天大漲1608點，重回萬九，氣勢如虹，今天還能力抗美股拖累，增強市場信心，代表未來台股還有機會。
台股在經歷崩跌後，連續兩根長紅K，會讓投資人在賣股前猶豫。大盤指數在連續2天的大漲後，推進到1萬9528點，距離4月7日2萬1至2萬點的跳空缺口不遠，是否有機會補空？儲祥生表示，有機會，若美股能反彈，把外資帶回台股就有機會。
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