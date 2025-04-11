快訊

台股延續漲勢！上漲528點終場收19,528點 台積電收889元

老闆集體哭哭！Google地圖出手管制「5星好評換贈品」 增1功能助網友檢舉

關稅戰來襲綠委卻被綁在立院 不滿柯建銘勢力暗潮洶湧

脫鉤美股…台股今日開低走高收最高 投顧：市場信心增強

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台股連續兩天長紅，11日脫鉤美股，大漲528點。圖／本報系資料照片
台股連續兩天長紅，11日脫鉤美股，大漲528點。圖／本報系資料照片

美股四大指數齊跌，撼動不了台股的多方力道，台北股市11日開低走高，加權股價指數以1萬9528點作收，大漲528點，漲幅2.78％。成交量放大到5141億元。

台北股市早盤開低，大盤一度重挫近6百點，最低下探1萬8418點，隨後買盤介入，強力拉抬，指數收在最高點，高低落差達千點之多。

華南投顧董事長儲祥生表示，台股急跌且跌得夠深，加上政府資金有動作，讓台股得以與美股脫鉤，台股昨天大漲1608點，重回萬九，氣勢如虹，今天還能力抗美股拖累，增強市場信心，代表未來台股還有機會。

台股在經歷崩跌後，連續兩根長紅K，會讓投資人在賣股前猶豫。大盤指數在連續2天的大漲後，推進到1萬9528點，距離4月7日2萬1至2萬點的跳空缺口不遠，是否有機會補空？儲祥生表示，有機會，若美股能反彈，把外資帶回台股就有機會。

台股 美股 關稅

延伸閱讀

台股延續漲勢！上漲528點終場收19,528點 台積電收889元

美股狂飆又回跌…小股民急問台股操盤注意事項 網提醒留心「他」動態

陽明等航運股發威+權值要角接力上漲 台股早盤由黑翻紅

遭美股四大指數齊跌拖累…台股開低18772點 台積電再下探

相關新聞

台股延續漲勢！上漲528點終場收19,528點 台積電收889元

台股11日延續漲勢，早盤以18,772.5點開出，終場收19,528.77點，上漲528.74點，漲幅2.78%，成交量...

7千金挺台股！力旺摘后冠閃紅燈、川湖鎖漲停

不跟美股玩大怒神了！台股11日早盤急殺逾500點後，由權值大軍帶隊翻紅，7千金跟上多頭腳步，由股王信驊（5274）開高領...

脫鉤美股 台股今日開低走高收最高 投顧：市場信心增強

美股四大指數齊跌，撼動不了台股的多方力道，台北股市11日開低走高，加權股價指數以1萬9528點作收，大漲528點，漲幅2...

台股融資餘額大幅減肥 法人認為最壞已過、反彈在望

台股本周震盪劇烈，先是3天急跌3,906點，接著反彈上漲1,608點，11日則是開低走高，股市暴跌暴漲，融資斷頭賣壓殺出...

台股早盤跌逾500點 開低走高盤中翻紅超過200點

美股四大指數 昨（10 ）天均收黑，台積電ADR(TSM-US) 跌近 5%，台股今天開低，開 18772.5 點，下跌...

「19檔金融股」暫停融券交易 留意股東會前軋空行情

根據證交所最新公告，11日有19檔的金融股禁止先賣後買融券交易。11日公告的19檔暫停融券的金融股中，包括中信金（289...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。