關稅衝擊投資解方 投資「這類型」產業多元且耐震

野村投信認為，短期內市場仍易受到相關消息影響，預估將仍以震盪整理為主。美國對等關稅僅為延後實施，因此國內多數出口產業如台灣AI供應鏈，如：伺服器、網通設備、筆電、手機，以及傳產塑橡膠製品，工具機及紡織製鞋等產業仍皆面臨關稅影響。進口成本增加，廠商備貨的意願下降，最終仍會對企業獲利及消費者造成負面影響。

股市快速修正後，長期看好的AI及邊緣運算因其應用面增加，可尋求低接機會。加上股東會旺季即將來到，高殖利率個股預期也將成為短期資金的避風港，尤其是股災衝擊股價後，殖利率飆升，投資人可視己身風險承受度逢低布局高股息類型ETF。

野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）經理人林怡君分析，近期市場關注美國川普關稅政策，亦擔憂推升通膨，增加美國經濟衰退風險，因此對FED降息預期升溫，市場原預期今年可能有三次降息，近日預期再增加至五次，有利高股息類型ETF表現。截至2025年4月9日，近三個交易日台股下跌幅度達18%，進一步分析，內需型的產業包括金融、食品、百貨等類股較不受關稅衝擊，股價相對堅挺，在股災中成為資金避風港。從歷史經驗來看，高股息類型ETF隨著股價修正，殖利率上揚，往往能提供投資人布局的重點。

林怡君指出，在市場不確定性升高的環境下，由於高股息ETF成分股通常橫跨多元產業，有助於分散投資風險、降低單一產業衝擊，以目前市面上唯一結合「股價動能」與「股利指標」雙重篩選邏輯的野村臺灣趨勢動能高股息ETF （00944）為例，投資組合涵蓋多達26個產業類別，產業配置相對分散。以00944所布局的類股中，10個產業類別展現出較強的抗跌韌性，為長線投資人提供相對穩健的防禦力。