快訊

追討百萬欠款「身中25刀幾斷頸」陳屍車內 警逮24歲工人速破殺人案

4月4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽破5百元優惠縮水 5G還有399方案

西門子西班牙執行長一家5口遊紐約！搭直升機墜機亡 全家最後身影曝

美股狂飆又回跌…小股民急問台股操盤注意事項 網提醒留心「他」動態

聯合新聞網／ 綜合報導
11日台股盤中由黑翻紅，多空陷入激戰。台股示意圖。 聯合報系資料照
11日台股盤中由黑翻紅，多空陷入激戰。台股示意圖。 聯合報系資料照

美國總統川普(Donald Trump)宣布除中國以外，暫緩實施對等關稅政策，引發台股昨(10)日出現「一日行情」，但台灣時間10日晚間美股開盤後，又因美中關稅戰情勢升溫，引發市場憂心經濟放緩情緒，10日又逆轉下殺，四大指數跌幅落在2.5%至7.97%的範圍不等，台股ADR全軍覆沒，台積電ADR挫跌4.8%。台股今日大盤則一度由黑翻紅，多空陷入激戰。有網友昨晚看了美股表現感到憂心，在Threads上急問：「請問11日，我該注意什麼？」

該文引來許多抱持著「不動」、「什麼都不要做」，在局勢未明朗的情況下，選擇「靜觀其變」的網友留言，認為值此之際，應先相信大盤走勢，將投資的心態穩住；也有網友乾脆建議原po「把App刪了，眼不見為淨！」、「以不變應萬變」。不少網友點出當下需留心川普的心情和動態，認為或許現階段先空手觀望，等待川普釋出投顧訊號再買進。

也有想趁此台股震盪大波動漸進買進的網友建議：「注意高位停利，不要貪心，當沖為主」、「長期持有，有錢的話，明天繼續買進」、「多單要小心謹慎」、「如果有槓桿，注意有沒有錢」。

台股今日盤中由黑翻紅，雖一度急殺逾500點、直逼18,400關；後續在力旺（3529）一開盤就登上后座，股王信驊（5274）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯穎（6669）等接力翻紅，台積電（2330）買盤積極進駐，以及陽明海運（2609）等航運族群加速上行，類指續飆逾6%。

台股 川普 美股 關稅

延伸閱讀

台股最慘族群？昨停損、今飆漲 她淚喊「川普和股市像渣男」

柯文哲秘書「橘子」登外逃通緝犯系統 調查局網站遭朝聖網友塞爆

川普關稅政策攪翻全球！他納悶台灣人這回沒搶物資 網苦笑：搞錯對象

有錢有閒卻不愛出國旅遊？網曝「兩類人」出國不是唯一選項

相關新聞

美股狂飆又回跌…小股民急問台股操盤注意事項 網提醒留心「他」動態

台灣時間10日晚間美股開盤後，又因美中關稅戰情勢升溫，引發市場憂心經濟放緩情緒，10日又逆轉下殺，網友今日凌晨針對美股表現感到憂心，在Threads上直呼美股又跌1200點，「請問11日，我該注意什麼？」。

關稅烏雲下 瀚亞看好印股、優質公司債

川普關稅增加市場諸多不確定性。瀚亞投資（新加坡）表示，關稅將持續影響全球市場，相對而言，印度出口依賴程度較低，且近期也啟...

遭美股四大指數齊跌拖累…台股開低18772點 台積電再下探

美股大跌，台股受到拖累，11日以1萬8772點開低走低，預估成交量逾7千億元。ADR（美國存託憑證）大跌的台積電，現股價...

台股強彈1608點創紀錄 1393檔漲停史上最多

美國總統川普關稅政策「髮夾彎」，帶動台股昨天報復性反彈，一掃連三天重挫陰霾，在台積電等權值股領軍下，上市櫃公司漲停家數高...

川普關稅髮夾彎…台股狂噴 締造五驚奇

川普關稅政策髮夾彎，台股昨（10）日啟動報復性反彈，在台積電等權值股領軍下，上市櫃公司高達1,393檔漲停，終場狂漲1,...

台股強彈 短線迎雙軋行情…本波反彈目標20,000點

美國總統川普宣布暫緩實施對等關稅，大開人道走廊，引發多頭昨（10）日大反撲，台股短線將迎來軋空手、軋借券賣出的「雙軋」行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。