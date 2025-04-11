美股狂飆又回跌…小股民急問台股操盤注意事項 網提醒留心「他」動態

美國總統川普(Donald Trump)宣布除中國以外，暫緩實施對等關稅政策，引發台股昨(10)日出現「一日行情」，但台灣時間10日晚間美股開盤後，又因美中關稅戰情勢升溫，引發市場憂心經濟放緩情緒，10日又逆轉下殺，四大指數跌幅落在2.5%至7.97%的範圍不等，台股ADR全軍覆沒，台積電ADR挫跌4.8%。台股今日大盤則一度由黑翻紅，多空陷入激戰。有網友昨晚看了美股表現感到憂心，在Threads上急問：「請問11日，我該注意什麼？」

該文引來許多抱持著「不動」、「什麼都不要做」，在局勢未明朗的情況下，選擇「靜觀其變」的網友留言，認為值此之際，應先相信大盤走勢，將投資的心態穩住；也有網友乾脆建議原po「把App刪了，眼不見為淨！」、「以不變應萬變」。不少網友點出當下需留心川普的心情和動態，認為或許現階段先空手觀望，等待川普釋出投顧訊號再買進。

也有想趁此台股震盪大波動漸進買進的網友建議：「注意高位停利，不要貪心，當沖為主」、「長期持有，有錢的話，明天繼續買進」、「多單要小心謹慎」、「如果有槓桿，注意有沒有錢」。

台股今日盤中由黑翻紅，雖一度急殺逾500點、直逼18,400關；後續在力旺（3529）一開盤就登上后座，股王信驊（5274）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯穎（6669）等接力翻紅，台積電（2330）買盤積極進駐，以及陽明海運（2609）等航運族群加速上行，類指續飆逾6%。