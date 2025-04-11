關稅政策變化莫測 留意特別收益投組的投資契機

受到川普對等關稅政策反覆多變的影響，全球金融市場近期呈現劇烈震盪的走勢。柏瑞投信表示，由於全球貿易不確定性與通膨預期增溫，市場擔憂美國經濟下半年恐陷入衰退。儘管「意外衰退」的機率上升，但全球領導人仍有空間促成正面的結果，而相較於股市的劇烈波動，更加突顯特別收益投組防禦性資產的價值，現在是中長期逢回進場布局的好時機。

柏瑞投信指出，市場雖普遍預期美國提高關稅的政策將對經濟成長和通膨構成壓力，不過聯準會（Fed）維持相對鷹派的基調，明確表示目前並沒有採取行動的必要性。隨著美國10年公債殖利率劇烈起伏，特別股和非投資等級債的利差短期內亦皆上彈至反應經濟衰退和違約風險升高的適當水準，現已浮現中長期的投資契機。由於關稅政策的實施需要時間傳導至供應鏈，觀察目前多數企業仍有高庫存，因為先前已因預期關稅調高而提前補貨。柏瑞多重資產團隊認為，在衰退風險升溫下，目前評估美債殖利率短期區間將介於3.75%-4.75%。

柏瑞投信表示，川普政策多變已大幅增添市場波動性，在投組中尋求提供固定息收來源的資產更顯重要。由於特別股相較於普通股的價格波動較低，主要受固定股息和信用評等的影響，而非短期市場情緒和企業成長的預期，因此適合作為投組中的防禦性資產。而投資級永續債因擁有相對較短的存續期，在面對利率震盪的環境下，亦能夠較快的適應市場變化，並扮演降低利率風險對投組影響的角色。另方面，由於美國企業帳上現金水位充足，並持續優化債務結構，非投資級債企業的淨財務槓桿比率都有所改善，財務狀況仍在可控範圍，加上違約率維持在歷史相對偏低水準，基本面亦仍無虞。若從評價面來看，目前非投資級債的殖利率維持在相對高檔，已具有中長期投資價值。

柏瑞投信指出，觀察市場歷經多次重大利空考驗，特別收益投組多能在市場信心回穩後收復跌幅，並透過息收累積的效果再度回升，和較難掌握的資本利得為主要報酬來源的資產相比之下，更顯得特別收益投組反而是市場震盪加劇時的好選擇。