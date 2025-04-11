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遭美股四大指數齊跌拖累…台股開低18772點 台積電再下探

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
受美股收跌影響，台股開低。圖／聯合報系資料照片
受美股收跌影響，台股開低。圖／聯合報系資料照片

美股大跌，台股受到拖累，11日以1萬8772點開低走低，預估成交量逾7千億元。ADR（美國存託憑證）大跌的台積電，現股價格以848元開盤後再走低，最低來到836元。

美國對等關稅延遲90天，只為美股四大指數帶來一天光景，10日又見重挫，道瓊下跌2.5％，4萬點得而復失；S&P 500指數下跌3.46％；以科技類股為主的那斯達克指數大跌4.31％，費城半導體指數重挫7.97％。台積電ADR大跌4.8％。

美股四大指數再度大跌，與美中關稅戰開打有關，美國與中國關稅互相加碼的結果，美國對中國徵關稅已來到145％，擔憂美國可能面臨通膨壓力爆增，或是物資缺乏等窘境，美股四大指數齊步大跌。

美股四大指數齊跌，且費半跌幅近8％，台指期盤後表現雖然開高走低，但指數僅小跌。

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