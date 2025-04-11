台股強彈1608點創紀錄 1393檔漲停史上最多

美國總統川普關稅政策「髮夾彎」，帶動台股昨天報復性反彈，一掃連三天重挫陰霾，在台積電等權值股領軍下，上市櫃公司漲停家數高達一三九三檔，終場大漲一六○八點、收一萬九千點，締造史上最大漲點等四大紀錄。

台股清明連假後，因美國對等關稅稅率超乎預期，周一至周三加權指數合計狂跌三九○六點。川普在台灣時間昨天凌晨宣布延後對等關稅實施，美股展開大反攻，帶動台指期夜盤率先漲停；台股昨日火力全開，「開盤即收盤」。

川普政策轉彎的消息帶動日本、南韓、香港、大陸等亞洲主要股市昨都收漲，台股漲幅百分之九點二五，居主要亞股之冠。不過，美股道瓊等主要指數在昨晚開盤的早盤呈現開低走低。

台股昨日表現寫下四項紀錄，一、加權指數盤中最高漲一六三二點、終場收漲一六○八點，市值大增五點一兆元，均為單日最佳成績；集中市場市值回升至六十兆元以上，達六十一點一兆元。二、櫃買市場盤中最高漲十七點一點、收漲十六點九點、漲幅百分之九點一、市值增加四四八八億元，為歷來單日表現最佳。

三、上市及上櫃收盤漲停檔數高達一三九三檔，是台股有史以來最多，其中台積電、聯發科、鴻海、台達電、廣達、日月光投控、聯電等電子權值股罕見同步攻頂。四、台指期自前一日夜盤先行反應川普關稅政策大逆轉，急拉攻至一萬八九○二點漲停價位後，昨天上午八時四十五分開盤即無量持續鎖死，到終場一價到底，史上首見，僅成交七四九口，委買未成交達一點二萬口。

國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，前幾天主導台股崩跌的原因突然消失，強勁反彈是合理的，但還是差一點點，本周一台股第一天崩盤跌停的上市公司九三七家，昨天只有七九五家漲停，因為市場對於對等關稅還是有憂慮，昨天強彈是短線跌太深，一有利多就反彈是合理反應。

台股在國安基金啟動護盤第二天出現反彈，但立委昨在立法院財政委員會關切規模五千億元的國安基金是否應該擴大。財政部長莊翠雲指出，可動用資金擴充與否，已經有做評估，根據目前的評估結果，在適當時機也許會做處理。中央銀行總裁楊金龍說，台股市值增加很多，確實可考慮擴大，但須由國安基金評估。

至於川普暫緩實施對等關稅對台股是否解除警報，楊金龍說，金融市場最顧忌不確定性，這三個月給了緩衝，市場還是籠罩在不確定性下，某些時候會上去、風吹草動又下來，目前還很難說。

針對金管會推出的限空令救市措施，金管會主委彭金隆昨指出，台股過去三天跌多，現在是適時回升，台股限空令暫行措施將實施五天到今天為止，是否終止或延長，會在明天下午宣布。