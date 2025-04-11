台股搶短...不宜槓桿操作

台股昨（10）日站上19,000點，超過千檔個股開盤即跳空漲停鎖死至收盤，投資人面臨該趁機逃命或進場搶短的矛盾心情。法人表示，若無意外，台股有機會順勢再彈一波，手中有持股者短線稍安勿躁，不必殺低，想搶短的人要留意賣出的關鍵訊號。

台股、美股大跌大漲，投資人無所適從，融資大減後，許多投資人有意逢低搶短，法人建議，搶短投資人不宜過度放大槓桿操作，因為無論轉嫁關稅成本或供應鏈重組，對企業衝擊難免，操作上應關注美國總統川普談話、聯準會官員談話、台積電法說會訊息好壞等。

若是中長線投資人，可以逢低分批布局，主因國安基金宣布護盤，台股本益比來到歷史低檔。據統計，過去國安基金有八次護盤，在啟動護盤後，大盤表現趨穩。

台股昨天一片紅，但仍有四大訊號值得留意。法人分析，美中關稅戰將持續影響美股走勢，同時牽動台股，投資人須觀察美中關稅議題是否有轉圜餘地，當然川普最新談話將透露可能走勢。

市場也關注聯準會降息時間點，稍早聯準會主席鮑爾已表示，聯準會須持續關注通膨及就業等經濟數據。

同時，台積電將於17日舉行法說會牽動產業景氣動向，可留意其對與英特爾合資的傳聞、是否再赴美擴產，以及近期傳出的華為晶片相關爭議等回應。