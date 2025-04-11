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台股強彈 短線迎雙軋行情…本波反彈目標20,000點

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股短線將迎來軋空手、軋借券賣出的「雙軋」行情。聯合報系資料照
台股短線將迎來軋空手、軋借券賣出的「雙軋」行情。聯合報系資料照

美國總統川普宣布暫緩實施對等關稅，大開人道走廊，引發多頭昨（10）日大反撲，台股短線將迎來軋空手、軋借券賣出的「雙軋」行情。法人評估，在國安基金護盤、融資浮額清洗、技術面負乖離過大等條件下，本波反彈目標劍指20,000點。

關稅議題不確定性重創全球股市，所幸隨川普美國時間9日明確宣告已授權對等關稅措施暫停實施90日，僅徵收10%，唯獨中國大陸等少數例外後，市場氛圍瞬間由空翻多，台指期夜盤急拉至漲停價位，帶動台股跳空大漲收在相對高點，幾乎是「開盤等於收盤」，整場指數幾無變化，與周一大多數股票開盤即跌停大相逕庭。

法人看台股後市表現
法人看台股後市表現

展望後市，綜合統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利、富邦投顧董事長陳奕光等看法，台股融資餘額大減，有助浮額獲得歸宿，加上國安基金提供下檔支撐、上市櫃公司買回庫藏股等，有助台股多頭展開反攻，有機會先上看19,800點，再向上挑戰20,000~21,000點整數關卡；17,306點將是短線修正重要支撐關鍵。

台股本波殺至接近5年線，接近2020年以來長線底部區，且短線與季線負乖離過大，出現超賣現象。法人表示，清明連假後跌勢又急又猛，市場信心崩潰，「 想賣的都賣了」，空手投資人不少，一旦行情反轉，可能出現軋空走勢。

另一方面，隨外資在借券賣出部位增加，如果台股走勢轉趨穩定，屆時亦有回補壓力。

凱基投顧認為，台股昨日走勢與7日雷同，只是方向不同、顏色不同，成交量急縮，代表市場經過籌碼大幅清洗後，出現惜售情況，短線或將持續反彈，甚至有機會回到7日向下跳空缺口下緣20,153點附近，川普關稅政策變化與走向，亦將影響盤勢發展。

台股 關稅

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