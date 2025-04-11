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對陸關稅達145% 美股道瓊跌逾千點、史指挫3.5%

限空令落幕或延長 12日揭曉

經濟日報／ 記者廖珮君陳美君／台北報導

美國總統川普宣布關稅措施暫緩90天，台股暫時解除警報，對於金管會推出的限空令救市措施，金管會主委彭金隆昨（10）日說，台股過去三天跌多，現在是適時回升，台股限空令暫行措施將實施五天到今日為止，是否落幕或延長，會在明日下午宣布。

彭金隆與央行總裁楊金龍昨天赴立法院財委會專題報告「川普對等關稅政策實施，對我國股匯市、經濟成長、物價、房市等項所造成之衝擊與因應措施」。

對於立委詢問近期股市是否為「人造熊市」，楊金龍表示，主要是關稅不確定性還在，若不確定性可以排除，股市還是會回歸基本面；雖然關稅政策有三個月緩衝期，但金融市場最顧忌不確定性，這段期間內股市「某些時候會上去、風吹草動又下來，目前還很難說。」

立委賴士葆說，很多投資人怕被斷頭，用保單、信貸支應，萬一股市再跌，會產生系統性風暴嗎？這些人剛加入台股，是否都是年輕人？彭金隆說，金管會非常關注這個問題，已請交易所關注這些人是誰，依照數據顯示，斷頭七成是40歲至69歲族群最多。他說，最近可能（被斷頭）人數較多，這部分可控，金管會盡量提供協助。

另外對於國安基金只有5,000億元額度，是否應擴大規模，楊金龍回應，台股市值增加很多，確實可考慮擴大，但須由國安基金進行評估；財政部長莊翠雲表示，財政部已有相關評估，或許會在適當時機處理是否擴充資金。

金管會7日起祭出三大救市措施，一、投資人經證券金融事業或證券商同意，得以具有市場流動性且能被客觀合理評估價值的其他多元擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額；二、外資借券賣出總量砍到3%，等同外資借券賣出打一折，嚴打外資禿鷹；三、拉高融券保證金成數到130%，拉高空方成本，實施至今日止，為期五天，後兩者被視為史上「最嚴」限空令，金管會將在明日確認是否延長或屆期落幕。

台股 關稅

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