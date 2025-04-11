川普關稅髮夾彎…台股狂噴 締造五驚奇

川普關稅政策髮夾彎，台股昨（10）日啟動報復性反彈，在台積電（2330）等權值股領軍下，上市櫃公司高達1,393檔漲停，終場狂漲1,608點收19,000點，締造史上最大漲點等五大紀錄。

台股清明連假後因美國對等關稅稅率超乎預期，周一至周三加權指數狂跌合計重挫3,906點，短期跌幅相當深。不過，美國總統川普9日突然宣布，除中國大陸外，將對75個國家課徵的高額對等關稅暫緩90天實施，稅率一律降到10%。

台股締造五大歷史紀錄

在川普宣布後，美股展開大反攻，帶動台指期夜盤率先漲停；台股昨日火力全開，「開盤即收盤」，台積電、聯發科、鴻海等電子權值股罕見攜手漲停，大型金控股及長榮、中鋼、台塑四寶等的傳產龍頭股亦同步亮燈。台股昨天漲幅9.2%，居主要亞股之冠，但成交量縮至2,085億元。

台股昨日亮麗表現寫下史上五大紀錄：一、加權指數盤中最高漲1,632點、終場收漲1,608點，市值大增5.1兆元，均為單日最佳成績；集中市場市值回升至60兆元以上，達61.1兆元。

二、櫃買市場盤中最高漲17.1點、收漲16.9點、漲幅9.1%、市值增加4,488億元，為歷來單日表現最為亮麗。

三、盤面上市及上櫃收盤漲停檔數高達1,393檔，是台股有史以來最多，其中，包括台積電、聯發科、鴻海、台達電、廣達、日月光投控、聯電等電子權值股罕見同步攻頂。

四、台指期自前一日夜盤先行反應川普關稅政策大逆轉，急拉攻至漲停。昨日早上開盤即跳空漲停18,902點，到終場一價到底，為史上首見，僅成交2,382口，委買未成交達1.2萬口。

五、台積電股價開盤跳空漲停一價到底，終場上漲78元收863元，單日上漲78元為史上最多，漲幅9.94%史上次高。

三大法人單日賣超71.9億元，其中，外資調節56.8億元，但回補台積電10.6億元；累計今年以來已在台股提款7,463億元。外資在台指期留倉淨空單大減5,221口，降至22,650口，是2024年6月25日以來新低。

投信買超23.1億元，終止連三賣；自營商賣超38.1億元；八大公股券商並未逢高調節，持續小買7.8億元，連三買，並連續五日低檔加碼台積電。

法人認為，雖然台股昨天強漲，但在關稅不確定因素未解下，現階段先活下來才能想後續要怎麼投資，若想搶反彈，一定要現金操作，且拉回見黑才進場，反彈接近清明節跳空缺口時就要減碼。