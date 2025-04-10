歷來國安基金護盤8次 台股後勢趨穩向上

受川普對等關稅影響，台股近期劇烈震盪，4月7日到4月9日短短三天跌了3,906.5點，7日更是大跌2,065.87點，寫下史上單日最大跌點，市值蒸發6.6兆元，成交量急凍至1,472.95億元，上市櫃公司跌停家數1,702家，台積電（2330）也跳空跌停鎖死為16年以來首見。如此恐慌氣氛也讓國安基金宣布進場護盤，根據群益投信統計資料顯示，過去國安基金有8次護盤，在宣告啟動護盤後大盤表現趨穩，短線急跌反而是思考中長線布局的好時機。

群益投信台股研究團隊指出，統計過去8次宣告投入護盤之後台股平均漲幅表現，後5日、後10日、後20日、後30日分別為4.8%、3.3%、4.0%、5.6%，整體來看均有助短期市場信心的提振、中長期股市表現則維穩。目前台股動盪之下分散風險的最佳投資方式就是台股基金，而主動式選股的好處在於，遇到事件即可靈活調整持股至影響較小之族群，以中長線投資布局思維來說，建議可以趁台股短線拉回時，逢低分批布局台股基金。

群益馬拉松基金經理人陳沅易指出，過去8次國安基金護盤的背景分別是2000年台灣首次政權交替、2000年核四停建、2004年319槍擊案、2008年金融海嘯、2011年歐債危機、2015年陸股暴跌、2020年新冠疫情、2022年俄烏戰爭。國安基金過去8次投入股市護盤的背景或經驗，主要包含以下兩個共同條件，一是國內外系統性風險發生；二次台股最大跌幅已達2~4成。本次幾乎符合上述的兩項條件，雖然川普2.0亂流不斷，台股也難逃大漲大跌態勢，台股指數已跌破所有均線，短期來說，市場動盪一定跑不掉，預料短期波動難免，選股將是重點，長多格局仍可期，高殖利率個股，可提前布局4-5月除權息行情，整體而言，指數修正可把握中長線逢低分批布局投資契機。