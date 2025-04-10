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歷史經驗：融資維持率創低後 台股反彈可期

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
美國總統川普昨天宣布對75國暫緩實施高額對等關稅90天，激勵美股大漲，台股今早開盤大漲超過1600點，突破19000點大關，台積電、鴻海等多支股票開盤即漲停。記者余承翰／攝影
美國總統川普昨天宣布對75國暫緩實施高額對等關稅90天，激勵美股大漲，台股今早開盤大漲超過1600點，突破19000點大關，台積電、鴻海等多支股票開盤即漲停。記者余承翰／攝影

關稅風暴導致行情連日重挫，台股融資維持率降至118%新低。法人表示，歷史經驗顯示，融資維持率創低時多為台股波段相對低點，隨行情修正反映利空、清洗籌碼浮額，後市反彈可期，惟因應關稅戰等不確定性，建議採分批或定時定額布局。

台股本周三個交易日重挫近二成，龐大斷頭賣壓讓上市融資維持率9日掉至118.1%，超越金融海嘯期間的118.2%，創下歷史新低。據統計，近10年當融資融維持率低於140%創下波段新低後進場布局台股，在後1個月、3個月、1年皆有雙位數漲幅反彈，其中近1年平均漲幅更有近18%。

川普對等關稅政策9日逆轉，美股上演大復活戲碼，帶動台股隔日跳空暴漲1,600點，站回萬九大關。復華台灣科技高股息基金經理人楊聖民表示，隨各國積極與美國協商，有利讓關稅戰引發的恐慌情緒降溫，若要逢低布局，建議採分批或定時定額因應，並可聚焦具成長性的科技高股息題材，兼顧中長線產業趨勢及股息收益機會。

截至9日，衡量市場情緒的VIX指數從波段60高點回落至33。復華全方位基金經理人呂宏宇表示，台股大盤在2018年中美貿易戰波段下跌15%，修正時間約3個月，本次關稅戰擴大至全球，加以市場擔憂經濟衰退風險，需要較長時間整理消化政策不確定性，類股配置增加金融等以內需為主、受關稅影響較小之產業題材，或具殖利率保護之個股。

台股 融資餘額 關稅

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