快訊

關稅豁免行情僅1天？美股早盤續挫 道瓊下殺千點、台積電ADR跌5%

遭爆街頭激吻片？家屬曝金賽綸當時動向 手機紀錄揭戀情真相

聽新聞
0:00 / 0:00

對等關稅暫緩90天 台股10千金股齊攻漲停

中央社／ 新竹10日電
美國總統川普昨天宣布對75國暫緩實施高額對等關稅90天，激勵美股大漲，台股今大漲超過1600點，突破19000點大關，台積電、鴻海等多支股票開盤即漲停。聯合報記者余承翰／攝影
美國總統川普昨天宣布對75國暫緩實施高額對等關稅90天，激勵美股大漲，台股今大漲超過1600點，突破19000點大關，台積電、鴻海等多支股票開盤即漲停。聯合報記者余承翰／攝影

美國總統川普9日宣布，對超過75個國家暫緩高額對等關稅90天，激勵美股飆漲，台股今天也強力反彈，指數勁揚1608.27點，創下史上最大漲點。台積電、聯發科和鴻海3大權值股皆強攻漲停，10大千金股也全面以漲停作收。

隨著美股道瓊工業指數9日上揚2962.86點，那斯達克指數上漲1857.06點，費城半導體指數揚升667.51點，台積電ADR大漲12.29%，台積電今天開盤跳空漲停，展開強勢反彈，達863元，並一價到底，上漲78元，市值增逾2兆元，達22.37兆元。

鴻海一掃連續3個交易日跌停的頹勢，開盤即強攻漲停，達123.5元，上漲11元，並力鎖至終場。聯發科同樣開盤跳空漲停，達1300元，上漲115元，逼近年線1301元。

信驊、世芯-KY、力旺、大立光、緯穎、祥碩、川湖、旭隼和嘉澤等千金股也都有亮麗表現，全面以漲停作收，其中，世芯-KY和力旺回升至2000元關卡之上。

台股 關稅

延伸閱讀

川普暫緩實施對等關稅 小摩：經濟衰退機率仍為60%

小資族用力接！4天買進鴻海1717萬股 居零股交易第二大

Ford、Honda北美產能緩衝關稅衝擊 美國成分為共同課題

「全國第一鮪」166萬賣出 連5年得主：關稅影響買氣

相關新聞

台股飆漲1608點史上最強！外資拋漲停鴻海 敲進這檔10萬張

美國總統川普美東時間9日宣布，對超過75個國家暫緩高額對等關稅90天，這段期間課徵10%關稅，消息一出，台股擺脫連日重挫...

小資族用力接！4天買進鴻海1717萬股 居零股交易第二大

台股10日強彈， 終場收在19,000.03點， 大漲1,608.27點， 漲幅9.25%，創下歷史單日漲點及漲幅紀錄，...

對等關稅暫緩90天 台股10千金股齊攻漲停

美國總統川普9日宣布，對超過75個國家暫緩高額對等關稅90天，激勵美股飆漲，台股今天也強力反彈，指數勁揚1608.27點...

歷來國安基金護盤8次 台股後勢趨穩向上

受川普對等關稅影響，台股近期劇烈震盪，4月7日到4月9日短短三天跌了3,906.5點，7日更是大跌2,065.87點，寫...

歷史經驗：融資維持率創低後 台股反彈可期

關稅風暴導致行情連日重挫，台股融資維持率降至118%新低。法人表示，歷史經驗顯示，融資維持率創低時多為台股波段相對低點，...

下一波反彈出現在川普與多國政府達成協商！達人解析：電信三雄為何沒事？

下一波反彈，或許會出現在川普與多國政府達成協商，在關稅議題上退一步達成妥協，市場氣氛應該就會好轉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。