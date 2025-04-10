小資族用力接！4天買進鴻海1717萬股 居零股交易第二大

台股10日強彈， 終場收在19,000.03點， 大漲1,608.27點， 漲幅9.25%，創下歷史單日漲點及漲幅紀錄，鴻海（2317）本周來連續3天跌停後也打開， 以漲停板123.5元收盤， 統計本周零股交易發現，小資族勇敢搶買鴻海，4天合計買進1,717萬股，高居零股交易第二大，僅次於台積電（2330）。

美國對等關稅核彈級風暴重創全球股市，台股在清明節之後連續3天下跌，連國安基金宣進場也未止住跌勢，大盤指數3天急殺3,906.46點，統計至9日的台股，今年來下跌5,643.34點，全數吐回去年一整年5,104.29點的漲點；融資餘額也快速減肥，9日上市櫃合計大減437.6億元，為歷史新高。

但美國總統川普周三突然宣布，除中國大陸外，對其他貿易夥伴所祭出的額外對等關稅暫緩90天，川普關稅政策上路13小時不到即髮夾彎喊卡， 美股應聲大漲，台股也是大漲的表現，早盤以18,256.47點開出，上漲864.71點，指數開高走高，一度衝上19,024.47點，終場收19,000.03點，大漲1,608.27點。

台股本周指數震盪劇烈，先連挫3天後再強勢反彈大漲，10日各類股齊漲，權值股、中小型股等高掛漲停，台積電一開盤就跳空衝至漲停863元，漲幅9.94%，站上5日線，近6.4萬張漲停買單排隊等著買，零股也有663萬股排隊等買；鴻海收123.5元，排隊買單超過14.3萬張，盤中零股也有超過960萬股在排隊。

以鴻海的股價來看， 本周一連3天重挫到跌停，10日衝上漲停收盤， 不過，小資族卻是勇敢買進，統計本周零股交易發現，4個交易日合計買進1,717萬股鴻海，僅次於台積電在同時間的3,176萬股，高居零股交易第二大。