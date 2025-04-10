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土洋對作！台股強彈1608點創紀錄 三大法人仍賣超69億元
10日川普關稅政策緊急喊卡，全球金融市場漲聲如雷，台股終場強彈1,608.27點，收在19,000.03點，收復萬九大關，漲幅9.25%，但成交量驟降至1,974.9億元，且三大法人仍賣超69.18億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超56.7億元，投信買超25.71億元，自營商賣超（合計）38.19億元，其中自營商（自行買賣）買超13.11億元，自營商（避險）賣超51.31億元。
川普關稅政策上路13小時不到即髮夾彎喊卡，台股今日量縮飆升1,608.27點、漲幅9.25%，雙雙改寫台股歷史新紀錄。
權值要角多檔高掛紅燈。其中，台積電（2330）收863元、漲幅9.94%，站上5日線，收盤漲停價仍有近6.4萬張買單排隊，零股也有663萬股等買；聯發科（2454）收1,300元、漲幅9.7%，漲停買單近1.3萬張；鴻海（2317）收123.5元、漲幅9.78%，排隊買單達14.3萬餘張；新光金（2888）收10.95元、漲幅9.72%，成交量連兩天超過23.5萬張，收盤漲停價買單仍有5.7萬餘張在排隊，整體7.5萬餘張等買；台新金（2887）收15.6元、漲幅9.86%，漲停買單仍有8,182張。
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