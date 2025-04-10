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美中是否協商？川普對陸關稅125% 陸商務部喊話：奉陪到底！

暫緩關稅後首發聲！川普喊「美好的一天」發文預告還有好日子

川普暫緩關稅爽到誰？全球富豪單日增3040億美元 他是最大贏家

下一波反彈出現在川普與多國政府達成協商！達人解析：電信三雄為何沒事？

聯合新聞網／ 地產秘密客 Ting & Sam
美國總統川普宣布對等關稅衝擊全球，被網友戲稱「關稅帝君」。路透
美國總統川普宣布對等關稅衝擊全球，被網友戲稱「關稅帝君」。路透

－以下內容節錄自「地產秘密客 Ting & Sam 」訪談片段影片－

＊原文時間4月8日。

下一波反彈，或許會出現在川普與多國政府達成協商，在關稅議題上退一步達成妥協，市場氣氛應該就會好轉。

今年最重要的是要確保資金的彈性，不要過度槓桿，像是大盤千家跌停時，電信類股相較之下沒那麼悽慘，就算再沒錢，手機月費還是得繳，內需會起到保護作用。

以產業面來說，AI需求與應用明確，以經濟面來看，其實還是不差，遠不至於衰退，基本盤仍在，不論台股美股或是其他股市，現在更偏向大的區間震盪。

而久了之後，股市會免疫、反應越小，川普關稅帶來的變數就慢慢消除了。而那時也是比較好的進場時機。

◎本文內容已獲地產秘密客 Ting & Sam 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

台股 川普 關稅

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