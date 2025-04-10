下一波反彈出現在川普與多國政府達成協商！達人解析：電信三雄為何沒事？

＊原文時間4月8日。

下一波反彈，或許會出現在川普與多國政府達成協商，在關稅議題上退一步達成妥協，市場氣氛應該就會好轉。

今年最重要的是要確保資金的彈性，不要過度槓桿，像是大盤千家跌停時，電信類股相較之下沒那麼悽慘，就算再沒錢，手機月費還是得繳，內需會起到保護作用。

以產業面來說，AI需求與應用明確，以經濟面來看，其實還是不差，遠不至於衰退，基本盤仍在，不論台股美股或是其他股市，現在更偏向大的區間震盪。

而久了之後，股市會免疫、反應越小，川普關稅帶來的變數就慢慢消除了。而那時也是比較好的進場時機。

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