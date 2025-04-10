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金管會彭金隆：台股沒走熊市 七成斷頭者是逾40歲者

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會主委彭金隆說，台股過去三天跌多，這是適時回復，另學理上有「熊市」定義，今天已回穩，依照定義，台股尚未到熊市的程度。中央社
金管會主委彭金隆說，台股過去三天跌多，這是適時回復，另學理上有「熊市」定義，今天已回穩，依照定義，台股尚未到熊市的程度。中央社

財委會立委賴士葆說，台股從去年中到今年初跌了22%，是走熊市了嗎？美國暫緩關稅90天，台股可一路往上攀升？金管會主委彭金隆說，台股過去三天跌多，這是適時回復，另學理上有「熊市」定義，今天已回穩，依照定義，台股尚未到熊市的程度。

賴士葆說，很多投資人怕被斷頭，用保單、信貸支應，萬一股市再跌，會產生系統性風暴嗎，這些人剛加入台股，都是年輕人？

彭金隆說，金管會非常關注這個問題，已請交易所關注這些人是誰，依照數據顯示，斷頭七成是40~69歲族群最多。他說，最近可能（被斷頭）人數比較多，「這部分可控，我們盡量提供協助」。

金管會已在第一波方案提及，投資人補繳擔保品可以更多元，市場反應很多問題，「我們也立刻去解決，有些系統無法一下子就解決造成資金無法融通，但目前看起來不至於產生系統性風險」。

金管會是在6日宣布，7日起投資人經證券金融事業或證券商同意，得以具有市場流動性且能被客觀合理評估價值的其他多元擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額。

立委賴士葆示警，投資人擔心被斷頭，用保單和信貸支應，若台股再跌恐產生系統性風險。圖／記者廖珮君攝影
立委賴士葆示警，投資人擔心被斷頭，用保單和信貸支應，若台股再跌恐產生系統性風險。圖／記者廖珮君攝影

台股 關稅

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