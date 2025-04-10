台股最慘族群？昨停損、今飆漲 她淚喊「川普和股市像渣男」

美國總統川普宣布延緩75國對等關稅90天，美股四大指數應聲飆漲，台北股市今天同步大漲，加權股價指數衝高，開盤即大漲逾千點，最高已突破1萬9千點大關，漲幅逾9％，台積電、鴻海均直接漲停，分別報出863元及123.5元。不少股民因此信心大振，但也有人在Dcard發文哀號，表示她昨(9)日才剛決定要停損，川普竟還有這招，在認賠後股價卻大漲，讓她不禁覺得「川普和股市是渣男」，被徹底「玩弄感情」。

女網友凌晨po網抒發買賣股票的心情。表示此時此刻心真的在流淚了，因為昨日才剛停損，雖然知道投資有風險需自己承擔，但真的很想抒發一下。她大呼川普怎能說變就變，覺得川普和股市就像「渣男」，「玩弄她感情」，也希望能上網尋求同溫層，讓昨日才剛停損的網友「一起來哭」。

該文引來網友曬出投資兩樣情，有人大喊：「恭喜台指期夜盤漲停板，賺飽飽準備睡覺」、「美股都回來了」、「還好腳麻跑不動，只拉回來一點」、「好險前幾天沒賣」；也有人和原po一樣，覺得被玩弄了感情，「不是大家都說先停損再低接回來嗎？」。

但也有網友安慰原po，表示或許未來幾天還有可能破底，投資人先別哭，且靜觀其變，「或許明天過後，想法會不一樣」。