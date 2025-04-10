聽新聞
0:00 / 0:00
美關稅緩徵激勵台股大漲 國安基金保留實力場內待命
川普暫緩關稅90天美股飆漲，台指期夜盤破天荒漲停，台股10日早上開盤就大漲9%多，國安基金概念股包括台積電（2330）、聯發科（2454）以及多檔金控股均漲停，市場預期國安基金10日應可暫時省些子彈，保留實力場內待命。
川普在美股盤中突然宣布除中國大陸外，暫緩對等關稅90天，美股四大指數噴漲，台指期夜盤也史上首度漲停，台股早盤大漲1,600點，台積電飆漲停，多檔國安基金概念股亮燈漲停，連日跌停的鴻海（2317）也漲停板。
專家指出，依照國安基金管理條例，國安基金執行護盤任務重點在當發生國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞時，執行護盤任務，今天台股擺脫前三天連續崩跌的窘境，流動性危機暫解，國安基金旨在護盤、不在拉抬，今天應可暫時維持場內待命，保留資金實力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言