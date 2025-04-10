快訊

NBA／唐西奇首度回獨行俠主場眼眶含淚 砍45分率湖人贏球

老年人和子女同住反而幸福感降低？精神科醫籲60歲後的「關係重置」

教授薪苦／高教深耕加碼救低薪困境？公平性問題待解

聽新聞
0:00 / 0:00

川普關稅髮夾彎！台股直上萬九關、權值大軍刷一排紅燈

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照片
台股示意圖。聯合報系資料照片

美國總統川普宣布新關稅措施暫緩90天，美股昨夜狂漲，四大指數彈升7.87%~18.73%不等，改寫多項歷史紀錄；蘋果漲逾15%、輝達（NVIDIA）漲近19%、特斯拉漲22.7%，台積電ADR也強彈12.29%。

台指期夜盤聞訊飛奔漲停，衝漲1,718點、收18,902點。台積電期貨盤後同樣亮紅燈，大漲78元、收858元。10日台指期一開盤即跳空漲停、鎖在18,902點，集中市場暴衝864.71點、報18,256.47點，並在權值大軍亮一排紅燈下，指數漲點急拉至1,600點以上、直上萬九關。

盤面超過200檔個股亮燈漲停，權值軍團台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、廣達（2382）、長榮海運（2603）、國泰金（2882）、華碩（2357）、世芯-KY（3661）、聯電（2303）、台達電（2308）、中信金（2891）等齊亮紅燈，逾5檔反一ETF重挫逾10%。

台股9日融資餘額大減肥，上市櫃合計大減437.6億元，為歷史新高。法人表示，融資餘額大減加上國安基金進場護盤，台股反彈時機接近，建議持續關注川普關稅談判動向。

回顧昨夜美股。川普才剛上路的大規模對等關稅政策突然髮夾彎，4月9日美股主指全面反撲，道指噴漲近3,000點或7.87%，為2020年3月以來單日最猛；標普500指數飆升9.52%、創二戰以來第三大單日漲幅；那指勁揚12.16%，創2001年1月以來最大單日漲幅和史上第二大單日漲幅；費半指數更狂飆18.73%。

此外，「七巨頭」市值一日暴增逾1.5兆美元，蘋果漲逾15%、輝達漲近19%、特斯拉漲22.7%。10日美股主要指數期貨持續揚升。

台股ADR也全面激昂，台積電ADR漲12.29%、日月光ADR漲12.53%、聯電ADR漲10.62%、中華電信ADR漲3.19%。

台股 關稅

延伸閱讀

衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域

川普一直玩到中國求饒？ 黃智賢：美國不會停止進逼

川普暫停對等關稅除了中國 胡采蘋：渣男是最好的談判專家

美眾院軍委會談印太安全 民主黨史密斯：川普正在孤立美國

相關新聞

台股開紅盤飆漲1600點 台積、鴻海亮燈漲停

對等關稅生效後迎來大逆轉，美國總統川普宣布延緩75國對等關稅90天，美股四大指數應聲飆漲，台北股市今天同步大漲，加權股價...

美關稅緩徵激勵台股大漲 國安基金保留實力場內待命

川普暫緩關稅90天美股飆漲，台指期夜盤破天荒漲停，台股10日早上開盤就大漲9%多，國安基金概念股包括台積電（2330）、...

川普關稅髮夾彎！台股直上萬九關、權值大軍刷一排紅燈

美國總統川普宣布新關稅措施暫緩90天，美股昨夜狂漲，四大指數彈升7.87%~18.73%不等，改寫多項歷史紀錄；蘋果漲逾...

台股早盤勁揚逾1,600點、站上萬九 台積電開盤即漲停至863元

台股10日開盤指數上漲864.71點，開盤指數為18,256.47點，隨後再暴衝逾1,600點，最高來到19,010.3...

3天23家上市公司實施庫藏股 光寶科手筆排第一

美國對等關稅風暴引爆股災，證交所鼓勵上市公司實施庫藏股，以穩定市場信心，統計4月7日至9日短短3天，有23家上市公司宣布...

台指期亮燈漲停！關稅政策急轉暫停90天 狄驤「仍要保守」：不確定性未消

各位觀眾，台指期漲停！跌停看過兩次了，但漲停真的沒看過。 話說回來，有投資朋友很敏銳地提到，川普說關稅暫停90天，那90天後怎麼辦？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。