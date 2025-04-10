川普關稅髮夾彎！台股直上萬九關、權值大軍刷一排紅燈

美國總統川普宣布新關稅措施暫緩90天，美股昨夜狂漲，四大指數彈升7.87%~18.73%不等，改寫多項歷史紀錄；蘋果漲逾15%、輝達（NVIDIA）漲近19%、特斯拉漲22.7%，台積電ADR也強彈12.29%。

台指期夜盤聞訊飛奔漲停，衝漲1,718點、收18,902點。台積電期貨盤後同樣亮紅燈，大漲78元、收858元。10日台指期一開盤即跳空漲停、鎖在18,902點，集中市場暴衝864.71點、報18,256.47點，並在權值大軍亮一排紅燈下，指數漲點急拉至1,600點以上、直上萬九關。

盤面超過200檔個股亮燈漲停，權值軍團台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、廣達（2382）、長榮海運（2603）、國泰金（2882）、華碩（2357）、世芯-KY（3661）、聯電（2303）、台達電（2308）、中信金（2891）等齊亮紅燈，逾5檔反一ETF重挫逾10%。

台股9日融資餘額大減肥，上市櫃合計大減437.6億元，為歷史新高。法人表示，融資餘額大減加上國安基金進場護盤，台股反彈時機接近，建議持續關注川普關稅談判動向。

回顧昨夜美股。川普才剛上路的大規模對等關稅政策突然髮夾彎，4月9日美股主指全面反撲，道指噴漲近3,000點或7.87%，為2020年3月以來單日最猛；標普500指數飆升9.52%、創二戰以來第三大單日漲幅；那指勁揚12.16%，創2001年1月以來最大單日漲幅和史上第二大單日漲幅；費半指數更狂飆18.73%。

此外，「七巨頭」市值一日暴增逾1.5兆美元，蘋果漲逾15%、輝達漲近19%、特斯拉漲22.7%。10日美股主要指數期貨持續揚升。

台股ADR也全面激昂，台積電ADR漲12.29%、日月光ADR漲12.53%、聯電ADR漲10.62%、中華電信ADR漲3.19%。