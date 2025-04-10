台股早盤勁揚逾1,600點、站上萬九 台積電開盤即漲停至863元

台股10日開盤指數上漲864.71點，開盤指數為18,256.47點，隨後再暴衝逾1,600點，最高來到19,010.30點。台積電（2330）開盤亮燈漲停至863元。

群益投顧表示，受到川普對75國暫緩實施高額對等關稅90天、美股暴漲激勵。然而美中貿易戰升溫、相關類股風險增溫，建議投資人須謹慎操作。

操作題材可留意：

1.美國超級財報周登場─時序進入美國2025年第1季重量級企業財報密集公布周期，市場對財報表現偏樂觀看待。4月2日公布對等關稅衝擊引發全球經濟成長疑慮暴增、政經局勢大幅動盪，特別關注美股重量級企業對未來營運展望。

2.國安基金宣布進場護盤─對等關稅重擊台股，國安基金4月8日召開第124次委員會議，決定啟動安定市場任務，並於4月9日進場護盤以維護台股穩定。根據歷史經驗,投資標的以大型龍頭權值股為主。

周三（9日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為40,608.45點，上漲2,962.86點、漲幅7.87%；S&P500指數上漲9.52%；那斯達克指數上漲12.16%；費半指數上漲18.73%。台積電ADR漲12.26%，收在158.75美元，較台北交易溢價拉大為33.4%。

美國股市標普500指數周三狂漲9.5%，創下2008年來最大單日漲幅，美國總統川普宣布，原本對數十國9日生效的額外關稅暫緩90天生效，對中國大陸的關稅稅率科技七雄市值一口氣增加超過1.8兆美元，創歷史最大量。特斯拉（Tesla）飆漲23%，蘋果公司（Apple）和Meta分別上漲15%。則提高至125%。安謀（Arm）和超微（AMD）各漲24.2%和23.8%，輝達（NVIDIA）大漲18.7%。

三大法人周三集中市場合計賣超469.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超356.4億元，投信賣超9.8億元，自營商（自行買賣）賣超34.9億元，自營商（避險）賣超68.2億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加3,301口至1,812口，其中，外資淨空單減少2,206口至27,871口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加1,139口至3,884口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在20,000點，周賣權最大OI落在19,000點 ; 月買權最大OI落在20,400點，月賣權最大OI落在17,100 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.56下降至0.55。VIX指數上升5.15至46.93。外資台指期買權淨金額-0.12億元 ; 賣權淨金額23.23億元。整體選擇權籌碼面偏空。