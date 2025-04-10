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台股開紅盤飆漲1600點 台積、鴻海亮燈漲停
對等關稅生效後迎來大逆轉，美國總統川普宣布延緩75國對等關稅90天，美股四大指數應聲飆漲，台北股市今天同步大漲，加權股價指數衝高，以1萬8256點開盤，隨即大漲逾千點，最高已突破1萬9千點大關，漲幅逾9％，台積電、鴻海開盤均直接漲停。
道瓊指數9日收盤飆漲2962點，重回4萬點大關，大漲7.87％，那斯達克更是飆漲12.16％，S&P 500暴漲9.52％，費城半導體指數飆漲18.73％。至於台積電ADR則以158.75美元收盤，飆漲12.29％。
領先台股開盤的日本及韓國股市開高走高，台股開盤前，漲幅分別已逾8％及5％。
川普對等關稅9日正式實施，但卻在盤中突然宣布對於已致電美國的75個國家，延緩90天實施，唯獨中國大陸不僅例外還加徵為稅率到125％。引發全球股災的對等關稅一舉高延後90天，全球股市獲得喘息。
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