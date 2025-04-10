3天23家上市公司實施庫藏股 光寶科手筆排第一

美國對等關稅風暴引爆股災，證交所鼓勵上市公司實施庫藏股，以穩定市場信心，統計4月7日至9日短短3天，有23家上市公司宣布實施庫藏股，其中光寶科預計買回自家公司股票13萬張，手筆排第一。

根據證交所統計，本週以來，包括新產、燁輝、三陽工業、為升、京城、華晶科、保瑞、和大、南港、光寶科、藍天、燿華、全新、三商、麗清、上緯投控、定穎投控、中化投控、廣越、中磊、雲豹能源、現觀科、波力-KY，總共23家上市公司，宣布實施庫藏股。

其中，光寶科擬買回13萬張，手筆最大，其次是燁輝預計買回3萬張，藍天預計買回2萬張。

面對台股暴跌，證交所鼓勵上市公司可視資金狀況等因素，適時啟動庫藏股買回計畫，以穩定市場信心、維護股東權益。昨天提出具體獎勵措施，將上市公司啟動庫藏股且執行率佳，納入公司治理評鑑額外加分參考。

證交所表示，如上市公司董事會決議通過買回庫藏股，買回目的為轉讓給員工，且執行比率較佳者，證交所將視公司執行情形，提報公司治理評鑑暨諮詢委員會討論通過後予以額外加分。

此外，為便利上市公司儘速買回庫藏股以穩定股價，近期上市櫃公司實施庫藏股得簡化申報後買回流程，除現行書面申報外，得以電子郵件或電話聯繫確認等方式辦理。