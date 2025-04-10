報復性反彈！台指期夜盤收漲停 台股今早開盤有大行情

美國總統川普在美股盤中宣布將對大多數國家暫停90天徵收對等關稅，美股出現戲劇性V轉，從重挫急轉上衝，台指期夜盤也跟著反轉衝上漲停，以大漲18,902點、漲幅10%作收，台積電ADR反彈12.29%，美股期貨盤後持續上揚，將抵銷台股融資斷頭賣壓衝擊，帶動10日台股開盤大漲。

美股9日早盤因美中貿易戰衝突螺旋升溫，即美國對中國祭出104%關稅後，中國同步將對美國商品的關稅提高至84%，並將多家美國企業列入不可靠實體清單，導致美股早盤重挫，且美債殖利率連日大漲引發市場對於流動性枯竭的疑慮。

不過，盤中，川普宣布將對大多數國家暫停90天徵收更高的對等關稅（僅暫時徵收10%關稅）的消息，市場避險情緒降溫、流動性恢復，市場陷入擔心害怕錯過行情（FOMO）的報復性反彈，標普500飆漲9.52%創下2008年以來最大的單日漲幅，費半漲18.73%寫下史上最強的單日漲幅。

美股所有族群全面上漲，其中以本波修正幅度最大的資訊科技、非核心消費以及通訊服務漲幅最大。多檔個股刷新多年來最大的單日漲幅，其中 Apple 大漲15.3%創下1998年以來最大單日漲幅、Microship 大漲27.1%，創下史上最大單日漲幅。台積電 ADR 也大漲17.38美元收158.75美元，漲幅高達12.29%。聯電 ADR 漲10.62%、日月光 ADR 漲12.53%；VIX 恐慌指數跌35.75%。