快訊

上午8時31分花蓮卓溪規模4.3地震 最大震度3級

川普關稅引內訌？美國政府陷入迷惑分歧

女星白白深夜發文證實離婚 爆先生4年提4次

報復性反彈！台指期夜盤收漲停 台股今早開盤有大行情

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
台指期夜盤反轉衝上漲停，以大漲18,902點、漲幅10%作收。股市示意圖。（AI生成）
台指期夜盤反轉衝上漲停，以大漲18,902點、漲幅10%作收。股市示意圖。（AI生成）

美國總統川普在美股盤中宣布將對大多數國家暫停90天徵收對等關稅，美股出現戲劇性V轉，從重挫急轉上衝，台指期夜盤也跟著反轉衝上漲停，以大漲18,902點、漲幅10%作收，台積電ADR反彈12.29%，美股期貨盤後持續上揚，將抵銷台股融資斷頭賣壓衝擊，帶動10日台股開盤大漲。

美股9日早盤因美中貿易戰衝突螺旋升溫，即美國對中國祭出104%關稅後，中國同步將對美國商品的關稅提高至84%，並將多家美國企業列入不可靠實體清單，導致美股早盤重挫，且美債殖利率連日大漲引發市場對於流動性枯竭的疑慮。

不過，盤中，川普宣布將對大多數國家暫停90天徵收更高的對等關稅（僅暫時徵收10%關稅）的消息，市場避險情緒降溫、流動性恢復，市場陷入擔心害怕錯過行情（FOMO）的報復性反彈，標普500飆漲9.52%創下2008年以來最大的單日漲幅，費半漲18.73%寫下史上最強的單日漲幅。

美股所有族群全面上漲，其中以本波修正幅度最大的資訊科技、非核心消費以及通訊服務漲幅最大。多檔個股刷新多年來最大的單日漲幅，其中 Apple 大漲15.3%創下1998年以來最大單日漲幅、Microship 大漲27.1%，創下史上最大單日漲幅。台積電 ADR 也大漲17.38美元收158.75美元，漲幅高達12.29%。聯電 ADR 漲10.62%、日月光 ADR 漲12.53%；VIX 恐慌指數跌35.75%。

台股 關稅

延伸閱讀

經濟部公布輸美產品遭課徵對等關稅說明

川普暫緩各國關稅加強抗中 美財長：這一直是他的策略

台指期夜盤亮燈漲停 指數報18,902點

川普宣布90天暫停關稅 美財長：沒報復 就有獎勵

相關新聞

台指期亮燈漲停！關稅政策急轉暫停90天 狄驤「仍要保守」：不確定性未消

各位觀眾，台指期漲停！跌停看過兩次了，但漲停真的沒看過。 話說回來，有投資朋友很敏銳地提到，川普說關稅暫停90天，那90天後怎麼辦？

報復性反彈！台指期夜盤收漲停 台股今早開盤有大行情

美國總統川普在美股盤中宣布將對大多數國家暫停90天徵收對等關稅，美股出現戲劇性V轉，從重挫急轉上衝，台指期夜盤也跟著反轉...

3天23家上市公司實施庫藏股 光寶科手筆排第一

美國對等關稅風暴引爆股災，證交所鼓勵上市公司實施庫藏股，以穩定市場信心，統計4月7日至9日短短3天，有23家上市公司宣布...

川普「跟中國釘孤枝」 財經專家：我政府通過初步考驗

美國總統川普透過社群平台「真實社群」（Truth Social）表示，暫停對75國對等關稅政策90天、期間徵收10%關稅...

投資人調頭寸 申請信貸解保單

台股連續慘跌三天，券商近日發出擔保維持追繳令，不少投資人急得到處調頭寸，多家銀行的小額信貸業務量暴增，連信用卡預借現金的...

國安基金點火失利 台股再崩1068點

美中關稅戰急遽升溫，牽動市場不安情緒，雖然國安基金昨天早盤嘗試性的點火台積電，但龐大賣壓衝擊，台股再度開低收低，尾盤甚至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。