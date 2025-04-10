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台指期亮燈漲停！關稅政策急轉暫停90天 狄驤「仍要保守」：不確定性未消

聯合新聞網／ 狄驤的資本主義求生筆記

各位觀眾，台指期漲停！跌停看過兩次了，但漲停真的沒看過。

話說回來，有投資朋友很敏銳地提到，川普說關稅暫停90天，那90天後怎麼辦？

這意味著不確定性尚未消除，所以我仍會保守一點。

例如，過去大牛市的情況下，多數投資人是以題材股為主，但現階段有不確定性，需要以價值成長股為觀察重點。

至於大盤的話，仍要耐心等待看得懂的盤再出手。

台指期漲停我還看不懂，頂多以風險有限的選擇權組合單進行了。

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

台股 關稅

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