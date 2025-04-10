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立委喊擴大國安基金規模

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

國安基金第九次護盤，民進黨立委郭國文認為，目前國安基金5,000億只占台股市值0.67%，穩定市場效果有限，應擴大規模。據了解，其下周會提案修正《國安基金條例》，擬將基金規模由5,000億擴大至1兆元。

郭國文指出，過去國安基金進場護盤基準大約是抓指數跌破「台股10年線」，按此標準，進場時點應該是台股破15,000點，但這次在18,072點就進場護盤，代表國安基金也針對台股與整體國際情勢變化進行調整。

郭國文認為國安基金規模也需調整，2000年第一次護盤時台股市值約8.19兆元，5,000億的國安基金大概占市值6.1%，但如今台股市值大增，5,000億穩定市場效果有限。今年1至3月外資賣超超過5,000億元，國安基金應擴大規模，才有辦法對股市達到「安定」效果。

之前多名立委質詢國安基金規模是否足夠時，財政部長莊翠雲回應，隨時關注此問題，會評估是否調高。

另有財經官員指出，國安基金最重要功用是發揮「點火」效果，此前歷次入場從未動用到向各退休基金借款的3,000億元，僅以第一部分向金融機構借款的2,000億元，因此規模究竟要多大，有討論空間。

台股 關稅

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