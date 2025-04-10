自己的股票自己救 31家動了 挹注346億活水

上市櫃公司股價雖深陷川普關稅風暴泥淖，台股本周來重挫3,906點，為自救自家股價、響應主管機關政策要求，昨（9）日新增光寶科（2301）、全新（2455）等十家公司實施庫藏股。其中，可能一口氣將砸下約200億資金進場，目前整體實施庫藏股的資金也來到346億元。

台股連番重挫，美中關稅戰加劇，證交所特別提醒上市櫃公司視資金狀況與維護股東價值等因素，啟動庫藏股計畫，以穩定市場信心，維護股東權益。統計昨日即有南港、光寶科、全新、三商、晶宏、麗清、雷笛克光學、中磊、雲豹能源、鈦昇等十家公司緊急召開董事會通過實施庫藏股。其中光寶科預計買回13萬張自家股票，三商1.8萬張，中磊1.2萬張，南港1.3萬張，其它幾家在1,500張至5,000張不等。

若以各家公司預計買回金額上限計算，以光寶科201.2億元最高，中磊達13.2億元，南港4.9億元，三商2.8億元，晶宏、麗清各2億元。此外，7、8日實施的公司，還有新產、鈺太、燁輝、三陽工業、為升、京城、華晶科、智崴、保瑞、常珵等。

總計正在實施庫藏股的公司有31家，以各家公司最大買回金額計算，總計高達346.5億元。



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