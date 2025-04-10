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證交所穩盤 鼓勵買庫藏股…同步要求落實資訊揭露

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
台股跌不停，政府機關接力救市。圖／聯合報系資料庫
台股跌不停，政府機關接力救市。圖／聯合報系資料庫

台股跌不停，政府機關接力救市。繼金管會射三箭、國安基金銜命進場後，台灣證交所昨（9）日緊急端出兩大措施：鼓勵上市公司啟動庫藏股、落實資訊揭露，並罕見拿出「胡蘿蔔」獎勵，庫藏股執行佳者公司治理評鑑可額外加分。

為替台股基本面添底氣，證交所昨天提前統計已公布3月營收、約占上市公司四成的合計營收1.84兆元，月成長15.1%、年成長31.7%。

證交所特別點名半導體、電子零組件、電腦及周邊設備、網路通訊設備等產業龍頭企業，包括聯電（2303）、台達電（2308）、鴻海（2317）、國巨（2327）、智邦（2345）、華碩（2357）、瑞昱（2379）、廣達（2382）、研華（2395）、大立光（3008）、奇鋐（3017）、聯詠（3034）、欣興（3037）、緯創（3231）、緯穎（6669）等已公布營收的15家公司所屬產業，面對全球經濟環境變化，仍展現營運韌性，反映台灣企業應變調適能力佳。

政府救市措施來到第三波。第一波是金管會在周日晚間射三箭，4月7日起至4月11日，投資人得以多元擔保品，來補繳融資自備款或融券保證金差額；調降每日盤中借券賣出委託數量由30％降為3％；上市櫃有價證券最低融券保證金成數由90％調整為130％。第二波是國安基金8日晚間宣布挾5,000億元銀彈進場護盤。

第三波由證交所出招，主動通知上市公司善用各項可行機制，例如可視資金狀況與維護股東價值等因素，啟動庫藏股買回計畫，以穩定市場信心、維護股東權益；並推出配套措施，包括上市公司庫藏股買回目的為轉讓給員工且執行比率較佳者，將視公司執行情形，提報公司治理評鑑暨諮詢委員會討論通過後予以額外加分。

台股 關稅

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