國安基金「試盤」台股失萬八 點火台積效果不明顯

美中關稅戰急遽升溫，牽動市場不安情緒，雖然國安基金昨（9）日早盤嘗試性的點火台積電（2330），但龐大的市場賣壓仍衝擊台股再度開低收低，尾盤甚至一度跳水1,152點，終場大跌1,068點、失守萬八大關，並創下史上第三大跌點，成交量則增加至5,990億元。

國安基金宣布進場護盤，但台股昨日仍大跌逾千點，引發熱議。事實上，昨日盤中一度傳出國安基金進場點火台積電，拉動早盤股價一度翻紅。根據盤後資料，國安基金御用的進場券商台銀證券，昨日買超台積電7.6億元，雖然確實進場點火，唯金額不大，試盤意味濃厚。

其他國安基金買超的標的還包括：聯發科7.1億元、中華電2.2億元、台灣大2.1億元、台泥1.5億元、亞泥1.3億元、統一超1.1億元、統一0.8億元、東元0.7億元、環球晶0.2億元等。

據了解，國安基金第一天審慎進場，在護盤標的挑選上，除了針對護指數的權值股包括台積電、聯發科等，相對較不受關稅影響的內需產業如食品、超商、水泥、電信等，也成為著墨焦點。

盤面上，上市櫃上漲家數合計僅55家，跌停892家；十檔千金股賣壓沈重，包括世芯-KY、祥碩、川湖、旭隼、嘉澤等半數跌停，緯穎跌幅2.1%相對輕微；前十大權值股成重災區，其中以鴻海、日月光投控跌停最為弱勢，台積電也大跌31元、跌3.7%，以785元作收，失守八字頭大關。

反觀，內需型產業短線受到關稅衝擊較小，權值股中以電信股最為抗跌，台灣大逆勢收漲1.7%、中華電小跌0.7%；而食品、餐飲、橡膠、水泥、百貨等，跌勢相對較輕，跌幅維持5%以內。

三大法人昨日共賣超台股469.4億元。其中外資賣超356.4億元，連二賣、累計賣超698.2億元；投信賣超9.8億元，連三賣、累計賣超29.2億元；自營商賣超126.7億元，連八賣、累計賣超758.3億元。八大公股行庫則進場護盤，大舉加碼111億元。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清等專家表示，目前台股已是相對低點，而國安基金第九次進場，情況與先前八次不同，台股市值已經來到60兆元，因此高市值之下，國家隊策略性布局操作更為重要。