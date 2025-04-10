融資餘額減437億史上最大 有助蓄積反彈動能

台股昨（9）日融資餘額大減肥，上市櫃合計大減437.6億元，為歷史新高。法人表示，融資餘額大減加上國安基金進場護盤，台股反彈時機接近，初步預估將反彈1,500點，建議持續關注川普關稅談判動向。

集中市場昨日融資大減330億元，櫃買107.5億元，合計約437.6億元，三項數據均為史上新高。其中上市櫃融資減肥金額前十大個股包括：新光金（2888）、中華電（2412）、彰銀（2801）、日勝生（2547）、台半（5425）、全新（2455）、兆豐金（2886）、國泰金（2882）、台中銀（2812）及第一金（2892）。

統計集中市場融資減肥前五大全發生在今年，除昨日的330億元外，第二至五大分別為：4月8日284.8億元、3月31日157億元、4月7日135.9億元、3月28日50.9億元。值得注意的是，近三個交易日就包辦其中三大。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清等分析，由數個指標觀察，目前台股已接近極端狀態，其中融資斷頭從年初到現在已減少超過22%，加上VIX恐慌指數突破40、指數與季線及年線乖離率也達新高，皆顯示市場進入超跌狀態，初步預估指數有機會反彈1,500點。

風險上，由於跌幅太深、流動性出現問題，是需要注意的地方。操作上，「跌時重質」，現股投資人若無資金壓力，可冷靜以對；融資操作則需嚴格控管風險。

此外，國安基金昨日進場小試身手。根據歷史資料分析，國安基金在近三次啟動護盤任務買股名單中，共有12檔權值股連三次皆在護盤名單內，包括：廣達、中信金、玉山金、鴻海、統一、國泰金、富邦金、南亞、台達電、台化、台積電、台塑，具高度參考價值。

至於市場關心的關稅戰後可能發展，陳奕光分析，台灣科技技術實力在國際博弈中具備談判籌碼，即使面對強權壓力，也不至於完全被動。

例如，美國對台灣課徵32%關稅，部分台廠根本無法獲利，真正能談判的是背後的美國客戶，最終需由美國企業協調，例如蘋果、輝達等向白宮施壓，才有改變空間。