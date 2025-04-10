股民怕斷頭四處籌錢 壽險業解約潮 大排長龍

台股三天狂跌近4,000點，融資追繳令萬箭齊發，不少投資人四處調頭寸。市場傳出，數家大型壽險公司近日湧現解約潮，主要是為了「補股市的錢」，壽險公司櫃檯人員也為此特別加班趕工。

一家大型壽險公司高層指出，近兩天市場解約需求確實較為顯著，較平日大幅增加二成以上。

另一家大型壽險公司主管則說，昨（9）日上午北部某櫃檯前排隊解約人潮，較過去多了一倍。

清明連假過後，台灣股市血流成河，投資人融資斷頭壓力沉重，投資人除解約保單「搬錢」，不少保戶也選擇保單借款「救急」，使幾家壽險公司相關業務量暴增。

金融圈主管說，台股邁入熊市，連日來崩跌行情，導致上市櫃融資維持率低於130%個股高達數百檔，各大券商陸續發出融資追繳令，間接掀起保單解約潮。