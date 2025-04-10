股民怕斷頭四處籌錢 銀行信貸業務 跳增三成

川普宣布對等關稅引發全球股災，台股血流成河，本周以來的三個交易日下跌3,906點，跌幅達18.3%，股民面對斷頭危機，連忙向銀行申請小額信貸救急，銀行業者昨（9）日透露，內部統計小額信貸業務量較平日增加逾三成，預估未來幾日業務量持續增加。

銀行業者證實，小額信貸業務明顯增加，應是股市進入熊市，股民忙著籌錢維持擔保率，避免持股融資斷頭，這也是不可避免的結果。

銀行業者也說，券商發追繳令後，投資人需二天內補繳差額，若未能補足，券商就會「斷頭」，屆時恐又會有新一波賣壓，因此預估未來幾日小額信貸業務量仍會增加。

至於是否會縮減信貸規模？銀行業者表示，近期由於房貸業務逐月減降，不少同業轉向發展小額信貸業務，因此在風險控管下，只要不超過法定上限，在進行必要徵信後，就會放款。