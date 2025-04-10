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台股崩跌三天蒸發3,906點 主力大戶哀號…違約交割不斷出現

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股三天慘崩3,906點，不只投資人哀鴻遍野，丙種、大戶、市場主力更是最大受災戶，市場盛傳某知名業內帳面未實現損失三天慘虧超過25億。聯合報系資料照
台股三天慘崩3,906點，不只投資人哀鴻遍野，丙種、大戶、市場主力更是最大受災戶，市場盛傳某知名業內帳面未實現損失三天慘虧超過25億。聯合報系資料照

台股三天慘崩3,906點，不只投資人哀鴻遍野，丙種、大戶、市場主力更是最大受災戶，市場盛傳某知名業內帳面未實現損失三天慘虧超過25億。市場慘崩不止，違約交割也不斷出現，繼7日波若威後，昨（9）日又有華星光（4979）等違約交割。

台股近來系統性風險來襲，指數斷崖式修正，影響所及，除廣大投資人慘賠，丙種、大戶、市場主力更是最大受災戶，虧損金額遠超過一般人想像。

多數丙種、大戶在台股無量崩跌的7日即紛紛持股砍倉，順利停損的，帳面虧損金額少則數百萬，多則數億元；部分無法出清的，持續在8日掛單出場，虧損金額不斷擴大。

少數實力較雄厚的丙種、大戶，雖撐過崩跌的第一天、甚至第二天（補繳保證金），但昨天行情再度慘跌，盤面個股一片跌停慘況，最後無力再戰，紛紛選擇「自我了結」停損出場，三天下來虧損金額過億者大有人在。

市場主力方面，虧損金額也不遑多讓，即便具有龐大資金實力的主力，面對如此行情也只能徒呼負負。如昨日盤中市場傳出某位住在信義聯勤的知名業內，因台股三天來接連跳水，帳面未實現損失金額已超過令人咋舌的25億元。

此外，短線交易型的程式交易投資人，近三日屢屢大額停損，使得程式交易投資人氣到暫時停機，以免系統「自動」搶短後，又持續停損出場，虧損不斷擴大。

隨市場慘崩不止，違約交割也不斷出現。

繼7日波若威後，昨日又有光通訊廠華星光爆出違約交割，金額為1,773.2萬元，這是上櫃市場今年來第三例，也是接連7日後，連續第二天出現個股鉅額違約交割。此外，興櫃市場有投資人買黃金現貨違約，不過金額僅25萬元。

至於集中市場，雖有違約交割金額423萬元，但因沒有任何一家違約交割金額多到符合公布標準（2,500萬元），因此證交所並未公布公司名稱，且金額也比8日少。

台股 關稅

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