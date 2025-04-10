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投資人調頭寸 申請信貸解保單

聯合報／ 記者朱漢崙陳美君／台北報導
受美國總統川普關稅政策影響，近期市場波動較大，台股連日暴跌。 記者曾原信／攝影
受美國總統川普關稅政策影響，近期市場波動較大，台股連日暴跌。 記者曾原信／攝影

台股連續慘跌三天，券商近日發出擔保維持追繳令，不少投資人急得到處調頭寸，多家銀行的小額信貸業務量暴增，連信用卡預借現金的件數也增加數倍；此外，市場傳出好幾家大型壽險公司湧現解約潮，主要是為了「補股市的錢」，壽險公司櫃檯人員為此加班趕工。

除了借小額信貸之外，不少名下有房產的客戶也向銀行申請「理財周轉金」，多家銀行的相關業務量比平日多出一倍以上。銀行也發現，近來客戶上網交易頻率也增加，和調查市場資訊、檢視帳戶餘額和基金投報率有關。

台股這波融資斷頭潮已產生滾雪球效應，不僅小額信貸，保戶的保單借款，甚至解約保單救急，如今連基金投資都遭殃，很多投資人擔心股票型基金標的跌跌不休，部分銀行表示已看到基金贖回量明顯增加。

壽險業者也說，觀察到保單借款申請案也爆出一倍以上的大量，至於保單贖回申請也較平常增加至少三成以上。

金融圈主管說，台股邁入熊市，連日來崩跌行情，導致上市櫃融資維持率低於百分之一三○個股高達數百檔，各大券商陸續發出融資追繳令，間接掀起保單解約潮。

此外，金管會周日宣布包括零股及海外有價證券、債券及股票等可取代現金，作為補繳融資維持率的擔保品，但本報調查發現，市場上僅有元大、群益和國泰等少數券商的資訊系統可開放投資人的零股及海外有價證券執行補繳融擔率，多數券商因系統非自行開發，因此無法受理，使得相關措施能幫到投資人的成效大打折扣。

台股 關稅

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