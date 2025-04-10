國安基金點火失利 台股再崩1068點

美中關稅戰急遽升溫，牽動市場不安情緒，雖然國安基金昨天早盤嘗試性的點火台積電，但龐大賣壓衝擊，台股再度開低收低，尾盤甚至一度跳水一一五二點，終場大跌一○六八點、失守萬八大關，並創下史上第三大跌點，成交量則增加至五九九○億元。

台股這星期三個交易日已下跌三九○六點，累計跌幅百分之十八點三。

國安基金八日宣布進場護盤後，台股昨早盤開低，雖勢頭不弱，但終究不敵賣壓，指數一路下殺，盤中最低下探一萬七三○六點，尾盤雖然跌幅收斂，但仍崩跌千點之多。台股融資餘額昨大減肥，集中市場融資大減三四一點八億元，上櫃一○七點五億元，合計約四四九點四億元，三項數據均創新高。

此外，整戶擔保維持率八日已降至百分之一三五，九日台股再摜殺千點，法人預估有可能跌破百分之一三○，且未來幾天台股仍將承受斷頭賣壓。但金管會證期局表示，整戶擔保維持率要看資券變化，且投資人也可能補提擔保，不見得指數重挫維持率就會跌破百分之一三○。

國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，台股上半場表現相對強勁，反映國安基金進場護盤的利多消息，台積電甚至一度翻紅，市場信心獲得提振，但賣壓不減，多方力道被空方看破手腳，下殺壓力遽增，尤其對等關稅在中午生效前，白宮並未釋出延遲實施等訊息，引發追殺。

台積電也不敵賣壓，最低下探七八○元，終場以七八五元收盤，失守八百元關卡，但小額投資人逢低搶進，盤中加盤後零股成交量飆一三六○萬股，創史上第二高紀錄。

富邦投顧董事長陳奕光說，融資減肥速度、恐慌指數、負乖離率等指標均已達罕見程度，股市蓄積反彈能量，斷頭賣壓也消化到一定程度，預期近日會有機會出現反彈，當前股災起因於美國提出超乎市場預期的對等關稅政策，此熊市屬於人造熊市，投資人應該冷靜思考。

而針對國安基金昨「護盤不力」，民進黨立委郭國文表示，國安基金二○○○年首次護盤時，台股市值約八兆元，如今已成長到七十三兆元，國安基金應該擴大規模，才有辦法對股市達到安定的效果。曾任閣揆的新世代金融基金會董事長陳冲則說，國安基金對颱風或許有效，但這次川普關稅風暴已不是颱風，「而是龍捲風」，他認為護市效果有限，而且如何拿捏點火的時機點，以及如何讓投資人感到有信心都更加重要。