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獨／融資追繳令激化保單解約驚動保險局 將每日檢視業者帳上金流

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
融資追繳令激化保單解約驚動保局 ，將每日檢視壽險業者帳上金流變化。本報資料照片
融資追繳令激化保單解約驚動保局 ，將每日檢視壽險業者帳上金流變化。本報資料照片

券商融資追繳令萬箭齊發，保戶拚現金而解約保單已驚動金管會。據壽險業者透露，保險局對此高度重視，並已要求業者必須「每日」向金管會提報三大數據：每日保費收入、解約金額，以及帳上現金，業者認為，金管會此舉的重點在於管理壽險業的「流動性風險」，擔心因為川普關稅風暴重創股市所帶來的融資追繳令，反而透過這些連鎖效應演變為壽險業者的整體流動性風險上升。

也有壽險業者解讀，保險局要求每日提報這些數字，有雙重意義，一來是了解業者的帳上現金狀況，二來則是也想一併檢視壽險業者帳上的現金，是否也足以因應保戶的「保單借款」需求，尤其金管會明天赴財委會報告，保單貸款展延，或是保單借款方案，也都是金管會提出的紓困重頭戲，為此保險局也必須進一步盤點到底壽險業者手上的資源（現金）有多少。

保險局原本每個月要壽險業者提報一次上述的三大數字，但在此「非常時期」，保險局改要求壽險業者每日提報數字給保局，業界都嗅到了山雨欲來的不尋常氣氛，認為保險局也在擔心這股因應融資擔保追繳壓力的保單解約潮，是否會造成保險業者帳上現金短缺，甚至會否形成壽險業者必須處份帳上的股票及債券來彌補短缺的現金？另外業者若不得不認賠賣出股票及債券，也將對淨值、RBC造成更大的衝擊，這些連鎖效應，保險局嚴陣以待。

台股 關稅

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