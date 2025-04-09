川普關稅震撼…PCB股價跌不停、公司派護盤自救 燿華、定穎開第一槍
美國總統川普拋出關稅戰震撼市場信心，台股連續重挫PCB族群股價也跌不停，公司派陸續宣布護盤自救。今日晚間PCB大廠燿華（2367）以及定穎投控（3715）率先開第一槍。
燿華晚間提到，公司董事會決議買回庫藏股，買回股份目的：維護公司信用及股東權益，預定買回之期間：114/04/10~114/06/09買回股份種類：普通股6000張，買回區間價格(元)：13.86~42.66，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%)：0.85。
定穎投控今日董事會也通過執行第一次買回庫藏股6000張，買回股份目的：維護公司信用及股東權益，買回股份總金額上限(元)：3,221,614,198，預定買回之期：114/04/10~114/06/09，買回區間價格(元)：30.00~40.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%)：2.16。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言