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川普關稅震撼…PCB股價跌不停、公司派護盤自救 燿華、定穎開第一槍

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
燿華土城廠區外觀。記者尹慧中／攝影
燿華土城廠區外觀。記者尹慧中／攝影

美國總統川普拋出關稅戰震撼市場信心，台股連續重挫PCB族群股價也跌不停，公司派陸續宣布護盤自救。今日晚間PCB大廠燿華（2367）以及定穎投控（3715）率先開第一槍。

燿華晚間提到，公司董事會決議買回庫藏股，買回股份目的：維護公司信用及股東權益，預定買回之期間：114/04/10~114/06/09買回股份種類：普通股6000張，買回區間價格(元)：13.86~42.66，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%)：0.85。

定穎投控今日董事會也通過執行第一次買回庫藏股6000張，買回股份目的：維護公司信用及股東權益，買回股份總金額上限(元)：3,221,614,198，預定買回之期：114/04/10~114/06/09，買回區間價格(元)：30.00~40.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%)：2.16。

台股 庫藏股 燿華 護盤 關稅

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