股債雙殺！國安基金難擋川普關稅 45檔破底、人氣ETF也中箭落馬

國安基金護盤利多消息抵擋不住川普關稅拳，台股9日再崩逾千點，60檔台股原型ETF全盤皆墨，盤面壟罩著現金為王氛圍，先前被市場視為資金避風港的長天期公債也慘遭血洗，美債ETF期貨一度跌停、債券ETF出現大幅折價，股債雙殺下，共計有45檔ETF創新低，包含群益ESG投等債20+（00937B）、復華台灣科技優息（00929）、元大台灣價值高息（00940）等人氣標的。

盤勢瀰漫恐慌氛圍，台股早盤一度力拼觸碰平盤，不過，隨著關稅戰愈演愈烈，美國宣布對中國大陸課徵104%關稅、對台灣被課徵32%重稅正式生效，引爆賣壓出籠，空方大殺四方，鴻海（2317）、世芯-KY（3661）、長榮（2603）等再度跌停，台股再度崩跌超過千點，終場下跌1068點收17391點，60檔台股原型ETF無一倖免，平均跌幅5.9%大於加權指數5.7%。

近日傳出中國大陸恐拋售美債、基差交易等多種原因，而使得債市殖利率走升，美國十年期及30年期公債殖利率8日分別升至4.3%及4.8%，是2022年來單日最大漲幅，連帶檔98原型債券ETF跟著大跌，平均跌幅達3.7%，連先前被市場視為資金避風港的長天期公債也慘遭血洗，人氣ETF單日跌幅落在4.1%至5.2%間，也就是一個交易日就損失逼近一年的債息收入。

股債雙崩之下，共計有45檔ETF收盤價創新低，占比達15.7%，相關如群益ESG投等債20+、復華台灣科技優息、元大台灣價值高息、統一台灣高息動能（00939）、中信優息投資級債（00948B）、凱基A級公司債（00950B）、中信成長高股息（00934）、富邦旗艦50（009802）、中信上游半導體（00941）、台新美A公司債20+（00942B）、台新永續高息中小（00936）、群益半導體收益（00927）規模在百億元以上的知名ETF。

提醒投資人，近期全球市場波動劇烈，交易ETF時須留意折溢價狀況，並慎評估可能的投資風險及自身風險承受度。當折溢價幅度過高時，投資人承受的投資風險也就隨之攀高。