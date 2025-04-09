快訊

愈演愈烈！大陸在WTO追加起訴美國升級對華關稅措施

大陸公布12家美國實體出口管制名單 制裁6家「涉台軍售」美企

泓辰材料決議實施庫藏股2000張 配1元股票股利

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
泓辰材料董事長陳宏力。圖／聯合報系資料照片
泓辰材料董事長陳宏力。圖／聯合報系資料照片

電池正極材料領導廠商泓辰HCM（3616）今日舉行董事會，決議實施買回庫藏股2000張，買回價格在27至75元；若股價低於所訂區間價格下限時，仍將繼續執行買回，顯示維護股東權益決心。同時，公司將配發股票股利1元。

泓辰強調，美國對多國實施對等關稅策，目前粉體設備客戶以台灣為主，有關鋰錳鐵正極材料之美國客戶仍處驗證階段，截至目前尚未貢獻營收，因此美國關稅政策對財務業務尚無重大影響，但將密切保持關注，並將發揮最大營運韌性因應。

公司表示，為提昇員工士氣及向心力，決議買回庫藏股2000張，預計買回時間為4月10日至6月9日，本次預計買回股份占已發行普通股股份2.32%，並彰顯公司對自身價值的認同。

泓辰深耕多年的鋰錳鐵（LMFP）開花結果，今年將設置年產能2,200噸的示範產線。公司指出，鋰錳鐵材料已納入美國能源部補助計畫，長線具有龐大發展潛力。此外，鋰錳鐵電池具有更長周期的使用壽命，特別適用BBU、大型儲能、重型車輛，應運層面包含AI、軍工、電動車等戰略產業。

泓辰於2024年11月登錄興櫃，資本額8.6億元，2024年上半年每股純益0.38元。

台股 庫藏股 每股純益 關稅

延伸閱讀

藍天9日啟動庫藏股 預定買回2萬張

LED光學透鏡廠雷笛克光學 將買回200萬股庫藏股

現觀科宣布實施庫藏股！預定買回1300張 強勢護盤

庫藏股大軍增員中！今4檔守紅 這檔衝漲8%又翻黑

相關新聞

台積電甜甜價來了？小資族勇敢搶進 零股交易量達1,360萬股

國安基金宣布5,000億元銀彈進場護盤，台股9日仍重挫1,068.19點，以17,391.76點收盤，台積電（2330）...

台股慘遭血洗、大盤失守...避險資金湧入美債、黃金ETF：先風控再求績效

全球市場等待川普的關稅政策終於出台，結果對等關稅沒等到，反而等來了對等貿易逆差關稅，伊森也親眼見證台、美股在45秒內跳水千點的行情，只能說活久見，活久見，道瓊、標普、納斯達克、費半、羅素2000指數皆大幅下跌，其中納指、羅素進入技術性熊市，費半更從去年高點大跌超過40%。 然而究竟到底怎麼了？全球這場風暴是如何醞釀的?他背後牽涉到的難題會是什麼？投資人可以怎麼做？伊森想跟大家分享看法與觀點。

庫藏股大軍增員中！今4檔守紅 這檔衝漲8%又翻黑

台股護國神山9日痛失800元關卡，鴻海（2317）、世芯-KY（3661）、華碩（2357）、華邦電（2344）、友達（...

獨／撐不下去了 股民籌資應付追繳使銀行信貸申請爆倍翻潮

台股連續慘跌三天，券商這二天發出擔保維持追繳令，已使股民撐不下去，並且趕忙向銀行申請小額信貸救急。據本報調查，已經有多家...

泓辰材料決議實施庫藏股2000張 配1元股票股利

電池正極材料領導廠商泓辰HCM（3616）今日舉行董事會，決議實施買回庫藏股2000張，買回價格在27至75元；若股價低...

現觀科宣布實施庫藏股！預定買回1300張 強勢護盤

電信AI軟體領導商現觀科（6906）9日宣布，將於10日啟動庫藏股回購計畫，預計買回130萬股，價格區間為每股 110 ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。