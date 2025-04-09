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藍天9日啟動庫藏股 預定買回2萬張

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

藍天（2362）9日晚上公告，董事會通過今年第1次買回庫藏股相關事宜，預定買回期間為4月10日起至6月9日，預定買回之數量達2萬張，買回區間價格為25至65元。

藍天本次買回股份總金額上限約為46.86億元，預定買回期間為4月10日起至6月9日，預定買回之數量達2萬張，買回區間價格為25至65元，藍天表示，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。

藍天本次預定買回股份占公司已發行股份總數之比率達3.16%。藍天指出，買回股份目的為轉讓股份予員工。

此外，藍天2024年銷售美國金額5.25億元，僅佔合併營收1.98%。

因應川普新一波關稅戰，藍天先前指出，美國市場占藍天筆電出貨不到2%。在川普1.0時期，藍天曾短暫在台灣生產，屬於自有產能。這次面對川普2.0，藍天則是交由合作夥伴在台生產。

展望後市，藍天先前表示，看好輝達（NVIDIA）新世代RTX 50系列顯卡將帶動電競NB換機潮，加上微軟（Microsoft）Win 10停止支援，以及AI PC應用增加下，藍天目標2025年筆電出貨量看增一成、達210萬台。

台股 川普 庫藏股 關稅

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