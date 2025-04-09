廣越擬實施庫藏股 首季營收年增16.57%創同期次高

全球市場等待川普的關稅政策終於出台，結果對等關稅沒等到，反而等來了對等貿易逆差關稅，伊森也親眼見證台、美股在45秒內跳水千點的行情，只能說活久見，活久見，道瓊、標普、納斯達克、費半、羅素2000指數皆大幅下跌，其中納指、羅素進入技術性熊市，費半更從去年高點大跌超過40%。 然而究竟到底怎麼了？全球這場風暴是如何醞釀的?他背後牽涉到的難題會是什麼？投資人可以怎麼做？伊森想跟大家分享看法與觀點。

2025-04-09 15:42