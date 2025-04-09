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廣越擬實施庫藏股 首季營收年增16.57%創同期次高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

廣越（4438）9日公告3月合併營收9.15億元，年增19.53%，首季營收27.57億元，年增達16.57%，皆創同期次高。公司表示，今年以來營收持續強勁成長，訂單能見度已至第3季；同日董事會決議啟動庫藏股買回計畫，將自4月10日至6月9日，預計以每股78~120元買回公司普通股股票1,500,000股，以維護公司信用、強化股東權益並提升市場信心。

廣越董事長吳朝筆指出，面對美國近期調升越南、孟加拉、柬埔寨等地進口關稅，全球服飾供應鏈正經歷新一輪調整。然而在高端機能服飾領域，目前尚無具備規模、技術與成本優勢的全面免稅替代產地，廣越的多產地配置策略因此更顯關鍵。

公司目前於越南、羅馬尼亞、約旦及中國設有產線，具備彈性調度與風險分散能力。越南政府已積極與美國談判中；中國廠區則全部以內銷為主，受美關稅影響有限；而約旦產線在新政策下僅擬課稅 20%，在課稅產地中具備相對成本優勢，凸顯廣越全球布局的競爭力。

吳朝筆表示，既有訂單均依原定進度穩定出貨，公司持續密切關注政策動態與市場變化，將適時調整策略，審慎樂觀看待2025年營運表現。

台股 庫藏股 美國 關稅

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