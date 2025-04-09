和大、麗清宣布實施庫藏股 捍衛股價

兩家知名汽車零組件公司和大（1536）、麗清（3346）9日緊急召開董事會要實施庫藏股，捍衛公司股價，用行動證明公司的價值被低估。

和大宣布預定買期間為2025年4月10日到6月9日，預定買回數量為1.5萬張，買回區間價格為40元到70元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回，預定買回股分占公司已發行股份總數比率5.37 %。

麗清避免投資人過於恐慌，實施庫藏股用行動捍衛股價，公告買回庫期間2025年4月10日到6月6日止，預定買回5,000張，買回區間價格20元到40元。

和大集團董事長沈國榮表示，公司用庫藏股來告訴投資人和大的價值被低估了，用行動捍衛投資人權益。他建議政府建議，應該兵分兩路將對台灣調高關稅的衝擊降低；首先，必須先穩住國內的股、匯市，將立即性的衝擊減到最輕；其次，盡快跟美國協商，為國內出口企業爭取更好的關稅，長期台灣才不會失去競爭力。

麗清指出，目前大陸市場為主要營收來源之一，約占整體營收比重達70％，旗下LED車燈模組產品皆由大陸上海廠及東莞廠兩大生產基地在地生產供應出貨，對於近日美國宣布對等關稅政策影響相對有限。

麗清為強化旗下LED車燈、頭燈控制器產品競爭力，並配合客戶因應市場需求，在泰國和墨西哥當地台廠的製造分工合作之政策持續進行，泰國合作廠的產品將直接銷售至東南亞、馬來西亞市場，而墨西哥合作廠則在當地生產基地製造後，規劃在墨西哥交貨，客戶再出貨至美國客戶，不僅可依據《美墨加協定》(USMCA)享有關稅優惠，也避免了直接從台灣出口至美國可能面臨的關稅障礙，並提高麗清營運之韌性。