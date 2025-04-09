融資斷頭潮來襲！股民籌錢救持股 銀行證實信貸增三成

川普宣布對等關稅，課徵幅度遠超過市場預期，引發全球股災，台股更是血流成河，本周以來的3個交易日下跌3907點，跌幅達18.34%，根據最新統計，遭祭出融資追繳令的股票恐高達1500檔之多。股民面對斷頭危機，連忙向銀行申請小額信貸救急，銀行業者9日透露，據內部統計，小額信貸業務量較平日增加逾三成，預估未來幾日業務量仍會持續增加。

銀行業者證實，小額信貸的業務量確實有明顯增加，據內部統計，業務量較平日增加逾三成，其原因應是股市進入熊市，股民忙著籌錢維持擔保率，搶救持股避免融資斷頭，這也是不可避免的結果。

銀行業者也說，券商發追繳令之後，投資人需2天內補繳差額，若未能補足，券商就會進行「斷頭」的動作，屆時恐又會有新一波賣壓，因此預估未來幾日小額信貸的業務量仍會持續增加。

至於是否會縮減信貸的規模？銀行業者表示，近期由於房貸業務將逐月減降，不少同業轉向發展小額信貸業務，因此在風險控管之下，只要不超過法定上限，也就是《銀行法》第72條，商業銀行辦理中期放款之總餘額，不得超過其所收定期存款總餘額，在進行必要徵信過後，就會盡快放款。

另一家國銀主管則表示，目前無明顯增加，後續會持續觀察，目前沒有特殊控管信貸額度。但國銀主管也透露，近年市場波動平緩，信貸業務量較未有因短期波動而特別顯著，這次影響範圍大，不限單一產業，與以往不同，銀行會密切注意市場動向。

銀行業者也觀察到，以網頁搜尋大數據來觀察，近三日有關「銀行信貸」、「信貸利率」、「信貸試算」、「擔保」等關鍵字，搜尋趨勢皆大幅上升，但也不排除有長期投資的民眾想增加資金，他建議民眾若有緊急資金需求，現在有不少銀行如將來銀、王道銀、樂天銀、LINE Bank、遠東銀、台新銀、渣打銀、凱基銀、永豐銀等，推出信貸利率2～3％左右的方案，讓民眾運用在未來資金需求。