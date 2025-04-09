櫃買中心鼓勵上櫃公司適時實施庫藏股 落實資訊揭露

近期美國加徵關稅政策議題衝擊引發全球股市震盪波動，櫃買中心(TaipeiExchange)鼓勵上櫃公司可審酌公司資金狀況，與維護股東價值等因素，適時實施庫藏股制度，以保障股東權益及強化投資人信心。

櫃買中心表示，倘上櫃公司董事會決議通過買回庫藏股，買回目的為轉讓給員工，且執行比率較佳者，櫃買中心將視公司執行情形，提報公司治理評鑑暨諮詢委員會討論通過後予以額外加分。

此外，為便利公司儘速買回庫藏股以穩定股價，近期上櫃公司實施庫藏股得簡化申報後買回流程，除現行書面申報外，得以電子郵件或電話聯繫確認的方式辦理。

近期國際政經情勢變化較大，櫃買中心提醒上櫃公司倘關稅政策對公司營運有重大影響時，應適時發布重大訊息說明受影響程度及相關因應措施，以維護投資人權益。