上櫃公司具韌性 櫃買中心呼籲投資人理性看待行情波動

受到美國總統川普公布對等關稅措施，引發市場對經濟衰退、通膨及貿易戰擴大之憂慮，導致近期全球資本市場波動，連帶引發櫃買市場出現大幅震盪。

為因應國內外國際情勢變化，金管會已於4月6日宣布自4月7日至4月11日採行三項股市穩定措施，包括得以其他多元擔保品補繳融資自備款或融券保證金差額、每日盤中借券賣出委託數量由原不超過單一證券前30個營業日之日平均成交數量 30%調降為3%、上櫃證券最低融券保證金成數由90%調整為130%。櫃買中心表示，亦將持續關注國際金融情勢變化及國內資本市場狀況，並依主管機關指示適時調整上述股市穩定措施。

櫃買中心並表示，觀察整體上櫃公司2024年度財務報告表現，有獲利之上櫃公司共計640家，約占76%，其中較2023年同期成長之公司計有529家，約占上櫃公司63%。另統計已完成申報2025年3月自結營收的330家上櫃公司，其2025年3月累計營收合計3,018億元，較2024年同期營收成長367億元，成長約13.8%。其中營收成長的上櫃公司共有231家（占比70.0%），顯示上櫃公司仍具韌性與競爭力。

為利投資人充分了解上櫃公司經營策略及營運績效，櫃買中心鼓勵上櫃公司召開法說會，另規劃於5月13日至27日舉辦五場次櫃買市場業績發表會，將邀請15家上櫃公司與會，並於5月19日、6月13日及7月與證券商合辦以國內外機構投資人為主之法說會。為加強資訊透明度，鼓勵上櫃公司積極與投資人溝通，櫃買中心亦免費提供直播設備及場地供上櫃公司辦理法說會。

面對國際情勢造成市場波動，建議投資人應回歸基本面理性評估，投資前應依本身投資策略理性分析，並注意相關投資風險。櫃買中心亦將密切關注國際政經情勢對上櫃市場之影響，加強上櫃公司資訊公開透明。