雲豹能源啟動庫藏股計畫 無懼美國關稅影響

因應美國對等關稅措施引發全球市場波動，國內循環經濟永續發展整合服務集團雲豹能源（6869）9日召開臨時董事會，決議啟動庫藏股機制，自2025年4月9日至2025年6月8日期間，預計買回2,000張自家股票，並轉讓予員工，展現公司對人才的重視，同時維護公司信用、保障股東權益，強化企業穩健發展。

雲豹能源此次將運用自有資金自證券集中交易市場買回普通股，預定買回價格區間為每股新台幣115元至170元，即便股價低於下限，集團仍持續執行庫藏股計畫，堅定展現對公司價值之信心。

雲豹能源總經理趙書閔表示，目前公司已發行普通股數為137,830,041股，此次買回股份僅占已發行總數的1.45%，全數以自有資金支付，對公司資本結構與財務穩健性不構成影響。我們期望藉由本次庫藏股計畫，穩定市場預期、提升股東信心，並落實對長期經營、股東回饋與員工共享成果的承諾。

面對短期市場波動，雲豹能源強調，公司屬非製造業，無出口業務，營運重心聚焦於再生能源整合、專案開發與綠色服務，具備高度抗風險體質，與本次美國關稅調整毫無關聯，核心業務未受任何實質衝擊。

雲豹能源集團深耕綠能領域多年，具備完整的一站式整合能力與穩健的財務體質，已建立因應外部變動的高度韌性。今年有成為推動公司邁向三年高速成長的關鍵起點，推升整體營運進入新一輪擴張期。展望未來，雲豹能源將持續強化本業動能與資源整合效率，創造穩健成長動能，以具體行動落實對股東的穩健回饋。