國安基金進場 台股仍失守萬八…永豐期貨：投資人須注意風險

加權指數周三下跌1,068點，收在17,391點，跌幅5.7%，成交量升溫至5,900億元。台指期下跌985點至17,184點，逆價差為207點。籌碼面部分，三大法人賣超459.7億元，其中外資期貨淨空單減少2,206口至27,871口，現貨賣超357.7億元，投信買超1.2億元，自營商賣超103.1億元。

永豐期貨指出，周二美股市場部分仍對貿易戰抱持希望，但白宮人員仍確認今日中午過後將對中國大陸課徵104%關稅，四大指數反轉由紅翻黑，道瓊下跌0.8%、那斯達克下跌2.1%、S&P500下跌1.5%、費半下跌3.5%，台股方面雖然昨日晚間國安基金宣布進場，台指期夜盤一度上漲近700點，但隨美股指數下跌而反轉，而9日開盤沒有受到國安基金激勵而上漲，十點過後風雲變色展開另一波下殺，只剩內需、防禦型類股撐盤。而今日台股已下跌至五年線附近，且自3月27日至4月8日融資餘額已下降643.3億元且融資維持率也降至相對低檔，但空頭時易大漲大跌，投資人仍須注意自身風險並留意貿易戰相關動態，4月10日凌晨2點美國聯準會將公布會議紀要、4月10日晚上8點美國將公布CPI。