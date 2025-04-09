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台股連日血崩！晶圓雙雄慘列賣超前10個股 「它」成最大苦主

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股9日續殺1,068.19點，收在1,7391.76點，摜破萬八大關，三天崩近4千點，成交量續增至5,666.08億元。圖／AI生成
台股9日續殺1,068.19點，收在1,7391.76點，摜破萬八大關，三天崩近4千點，成交量續增至5,666.08億元。圖／AI生成

台股9日續殺1,068.19點，收在1,7391.76點，摜破萬八大關，三天崩近4千點，成交量續增至5,666.08億元。三大法人賣超459.71億元，其中，外資再砍357.76億元、兩天已賣超近700億元，晶圓雙雄皆列入賣超前10大個股，台積電（2330）更連兩日遭賣超逾3.3萬張、股價收低至785元。

統計賣超前10大個股，電金傳全中彈，最大苦主為國泰永續高股息、賣超近3.9萬張，中鋼（2002）、元大金（2885）、台積電也全砍逾3萬張，股價分別收低7.09%、8.85%、3.80%。

買超冠軍則由群益優選非投等債以7.8萬餘張奪得。

統計賣超前10大個股依序為：國泰永續高股息賣超38,709張、中鋼賣超37,114張、元大金賣超34,809張、台積電賣超33,152張、鴻海（2317）賣超28,942張、元大S&P原油反1（00673R）賣超26,259張、中信金（2891）賣超26,080張、元大高股息（0056）賣超25,070張、元大台灣50（0050）賣超24,695張、聯電（2303）賣超21,281張。

買超前10大個股依序為：群益優選非投等債買超78,340張、復華台灣科技優息買超45,952張、新光金買超19,553張、凱基美國非投等債買超16,565張、泰金寶-DR買超16,511張、神達（3706）買超13,496張、寶成（9904）買超11,589張、鴻準（2354）買超6,735張、京元電子（2449）買超6,072張、宏碁（2353）買超5,577張。

三大法人 元大金 台積電 台股 關稅

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