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鴻海續吞第3根跌停 今年以來市值蒸發9932億元

中央社／ 台北9日電
川普對等關稅生效，美中關稅戰風暴升級，鴻海連3天股價跌停，今天收盤價112.5元，幾乎跌掉2024年3月初以來漲幅，成交再爆量達36.6萬張，創去年3月中旬以來最大量。圖／AI生成
川普對等關稅生效，美中關稅戰風暴升級，鴻海連3天股價跌停，今天收盤價112.5元，幾乎跌掉2024年3月初以來漲幅，成交再爆量達36.6萬張，創去年3月中旬以來最大量。圖／AI生成

川普對等關稅生效，美中關稅戰風暴升級，鴻海連3天股價跌停，今天收盤價112.5元，幾乎跌掉2024年3月初以來漲幅，成交再爆量達36.6萬張，創去年3月中旬以來最大量。

根據統計，鴻海連3天跌停累計市值蒸發新台幣達5695億元，今年以來跌幅超過38%，市值蒸發9932億元。

美國總統川普對包括台灣在內數十個經濟體、祭出加徵11%至50%懲罰性關稅措施，今天正式生效，對中國輸美商品徵收擴大至104%的關稅，美中關稅戰風暴升級，衝擊台股今天放量重挫，終場下跌1068.19點，創台股第3大收盤跌點，跌幅5.79%，失守萬八整數關卡，終場收17391.76點。

鴻海是最大客戶蘋果（Apple）iPhone重要組裝代工夥伴，主要生產製造基地位於中國河南鄭州及廣東深圳廠區，2024年鴻海智慧手機等消費產品占營收比重約46%。

受美中關稅戰衝擊，鴻海今天股價再收跌停，連續3個交易日苦吞跌停，累計跌41元，跌幅擴大至26.7%，市值蒸發5695億元，若以鴻海創辦人及大股東郭台銘持股約17.42億股粗估，郭台銘持股市值累計3天蒸發714.2億元。

據統計，今年以來，鴻海大跌71.5元，累計跌幅38.8%，市值蒸發達9932億元，若以郭台銘個人持股粗估，今年以來持股市值蒸發1245億元。

鴻海股價自2024年7月9日觸高234.5元迄今，跌幅超過5成、達52%，累計大跌122元，累計市值蒸發達1.69兆元，郭台銘個人持股市值蒸發2125億元。

外資今天續賣超調節鴻海2.89萬張，連2賣，根據統計，3月迄今外資累計賣超鴻海達29.06萬張，今年以來，外資大賣鴻海累計近60.83萬張。

台股 川普 跌停 關稅 鴻海

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