台積電甜甜價來了？小資族勇敢搶進 零股交易量達1,360萬股

國安基金宣布5,000億元銀彈進場護盤，台股9日仍重挫1,068.19點，以17,391.76點收盤，台積電（2330）失守800元關卡，收在785元，下跌31元，跌幅3.79%，市值降至20兆3,571億元；不過，統計台積電零股交易，在小資族勇敢搶進下，單日成交量達1,360萬4,966股。

國安基金宣布進場，證交所也宣布兩大措施護市，台積電早盤以809元開出，下跌7元，盤中一度翻紅拉升至826元，上漲10元，但受到ADR續跌、恐面臨10億美元罰款、川普關稅威脅、列注意股等諸多干擾，股價再翻黑向下，跌破800元大關，低點一度下滑至780元。

外媒報導指出，由於台積電生產的晶片疑遭華為導入作為AI伺服器晶片，恐面臨10億美元的罰款，美國商務部考慮對台積電作出更大額的處罰；周二台積電ADR續挫3.28%，收141.37美元，累計4月以來，台積電ADR已大跌14.84%；台積電則是不評論相關傳言。

台積電未能守住800元關卡，終場收在785元，下跌31元，單日市值縮水8,039億元，下滑至20兆3,571億元，加計盤後交易，成交量達10萬7,340張；不過，不到800元的台積電甜甜價吸引小資族搶進，統計收盤時台積電零股成交量達1,336萬2,128股，加計盤零股交易量則達1,360萬4,966股。